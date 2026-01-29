¿No quiere ser parte de ello? Taylor Swift estaría buscando alejarse del pleito legal de Blake Lively, afirma fuente cercana

Taylor Swift vuelve a estar en el ojo del huracán, aunque no de forma voluntaria, sino por haber sido relacionada en el conflicto legal que terminó por alcanzarla entre Blake Lively y Justin Baldoni. Luego de que se hicieran públicos documentos judiciales del caso en los que aparecían diversas conversaciones de la actriz que son vitales para el caso, un intercambio de mensajes de texto entre Blake y Taylor también salió a la luz. Esta situación puso a la cantante de nuevo en una situación delicada, por lo que, de acuerdo con fuentes cercanas, habría de mantener pleito legal.

¿Qué decían los mensajes privados de Taylor Swift y Blake Lively?

Estos mensajes incluidos en documentos judiciales no confidenciales dentro del caso que enfrenta a Blake con Justin Baldoni, se encontraron fragmentos de conversaciones entre la cantante de “Wildest dreams” y Lively.

En este intercambio, ambas comentaban aspectos relacionados con la película “It Ends With Us”, mostrando a Lively solicitando a Swift que respaldara una agresión revisada del guion que ella proponía, a lo que Taylor habría respondido de forma positiva en señal de apoyo incondicional hacia su amiga.

A pesar de que estos textos representan una prueba importante, los abogados de la actriz han señalado que fueron sacados de contexto y que Taylor jamás fue presionada para involucrarse en decisiones creativas de la película.

Taylor Swift decide mantenerse al margen

De acuerdo con reportes de “People”, una fuente cercana a la cantante habría asegurado que Taylor se sintió sumamente incómoda luego de enterarse de que sus mensajes privados habían sido expuestos al público. Para ella, esta conversación tenía un tinte personal entre dos amigas, sin una intención real de intervenir dentro del proceso creativo de un proyecto, y mucho menos en uno legal. “Sólo estaba siendo una amiga”, aseguró la fuente, resaltando que Taylor jamás imaginó que su nombre terminaría involucrándose en uno de los pleitos legales más mediáticos de la actualidad.

Taylor Swift busca poner distancia en el pleito legal de Blake Lively. Getty Images

¿Cómo afecta esta situación a la amistad de Taylor y Blake Lively?

Recordemos que ambas mantienen una amistad cercana desde 2015, y aunque ninguna ha salido a emitir alguna declaración pública respecto a la dinámica que tienen luego de todo este proceso, diversos medios internacionales han indicado que la situación ya ha generado una distancia entre ambas.

Una fuente cercana afirmó que la relación “se ha enfriado”, debido al alcance mediático que el caso ha alcanzado. Por esta razón, Taylor habría buscado poner una barrera en su vínculo con Blake. Recordemos que la cantante ya había expresado su inconformidad de ser involucrada en el problema legal cuando el equipo de Baldoni intentó citarla para declarar, aunque es importante señalar que Taylor no tiene ninguna implicación legal en el caso de forma directa.

En un proceso tan desgastante y controversial como este, es muy evidente que Taylor Swift esté buscando cerrar de una vez por todas este capítulo. A pesar de que su relación con Blake Lively fue muy cercana durante años, la filtración de estos mensajes, así como su involucramiento indirecto en el caso, han sumado para que Tay, definitivamente, haya creado un espacio que ha dejado claro que no quiere ser parte del conflicto.