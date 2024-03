Oscar 2024: desde la caída de Liza Koshy hasta el desnudo de John Cena, aquí los momentos virales

La premiación de cine más glamurosa del planeta tuvo momentos virales que se robaron la atención de todo el mundo, desde una caída ¡hasta un presentador desnudo! Te compartimos algunos de ellos.

1) Vanessa Hudgens revela su embarazo en la alfombra roja

La actriz Vanessa Hudgens llegó muy feliz a los Oscar 2024 con su baby bump. Aunque había estado alejada de las cámaras, Vanessa sorprendió a todos con la feliz noticia de su embarazo. Pronto se convertirá en madre junto a Cole Tucker y no pudo elegir un mejor look para hacerlo: un elegante vestido de Vera Wang Couture y joyas de Chopard.

Vanessa Hudgens revela su embarazo en la alfombra roja Getty Images

2) ¿Quién se cayó en la alfombra roja?

La actriz Liza Koshy fue la protagonista de la alfombra roja y nos recordó mucho a Jennifer Lawrence, pues se cayó ante el asombro de los fotógrafos. La presentadora de televisión y YouTuber, por supuesto, se volvió viral en redes sociales. Eso sí, posó muy glamurosa en el suelo de la red carpet.

3) ¿Fue un perro a los Oscar?

Jimmy Kimmel enterneció a la audiencia del Oscar con la mención de un invitado muy especial en su monólogo: Messi, ¡el perro de Anatomy of a Fall!, que estuvo presente en la ceremonia. El comediante alabó su actuación durante una escena de sobredosis de drogas en el filme.

Messi, el perro protagonista de “Anatomía de una caída”, se lució en los Oscar Getty Images

4) El agradecimiento de Jimmy Kimmel

El presentador Jimmy Kimmel agradeció el trabajo de toda la producción y el equipo técnico que trabaja tras bambalinas en la premiación de cine más importante del planeta. Toda la audiencia celebró la labor tan importante de todo el equipo que hace posible la premiación.

5) John Cena se desnuda en los Oscar

¡El luchador profesional John Cena sorprendió al planeta entero al entregar completamente desnudo el Oscar a Mejor diseño de vestuario! Un momento que impactó a los presentes en el Teatro Dolby y en las redes sociales.

En una sorpresiva aparición, John Cena apareció desnudo en el escenario. Getty Images

6) ¿Qué premio ganó Barbie en los Oscar?

Barbie sólo ganó un premio Oscar. Con sólo 22 años, la gran ganadora a Mejor canción original fue Billie Eilish, por What Was I Made For? Su actuación fue muy emotiva, sin duda, pero no es el único Oscar de Eilish, ya que en 2022 se llevó uno a casa.

7) ¿Quién cantó junto a Andrea Boccelli?

El gran intérprete italiano Andrea Boccelli y su hijo Matteo, protagonizaron el momento más conmovedor de la noche al interpretar Con Te Partiro y recordar a los talentosas y legendarias personalidades que tristemente ya no están con nosotros, como Matthew Perry, Tina Turner, Jane Birkin y Ryan O`Neal, entre muchos otras, a las cuales recordamos con mucho cariño y admiración.

El hijo de Andrea Bocelli, Matteo, de 26 años, cantó en los Oscar. Getty Images

8) ¿Cuál fue el discurso más emotivo?

Como Mejor actriz de reparto ganó Da’Vine Joy Randolph por su papel de Mary Lamb en la cinta The Holdovers. Da’Vine dio un emotivo discurso que no olvidaremos: “Nunca pensé que esta fuera a ser mi carrera, empecé cantando y mi madre me dijo que cruzara la calle y probara el teatro. Gracias a mi madre por haberme animado, gracias a todas las personas que se han cruzado en el camino y me han ayudado”, expresó la actriz.

“Ahora me doy cuenta de que tenía que ser yo misma. Gracias por verme tal y como soy”, y es que en sus clases de actuación solía ser la única niña negra. Da’Vine empezó estudiando ópera, pero no consiguió entrar al conservatorio de la universidad de Yale, y entonces se matriculó en teatro.

Da’Vine Joy Randolph ganó un Oscar como mejor actriz de reparto. Getty Images

Sin duda, los Oscar 2024 fueron una noche para recordar. Entre sorpresas, momentos emotivos y viralidad, la gala nos regaló una experiencia única que seguirá resonando en las redes sociales durante mucho tiempo. ¿Y tú, qué momento te marcó más?