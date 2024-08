Por qué La Toya Jackson tiene la piel más blanca, ¿tendrá vitiligo como su hermano Michael?

Como invitada de honor a una de las fiestas más exclusivas en Palma de Mallorca, vimos a La Toya Jackson compartiendo mesa con la actriz Teri Hatcher y al empresario alemán Marcel Remus, organizador de la ya tradicional Remus Lifestyle Night. Y la apariencia de la cantante nos sorprendió.

Se trata de la hermana de una de las más grandes leyendas y mitos de la música, Michael Jackson, La Toya fue la quinta hija de Joe Jackson y Katherine Jackson. A diferencia de sus hermanos, ella inició su carrera musical en solitario en 1980, lanzando varios álbumes como “La Toya Jackson” (1980), “My Special Love” (1981) y “Heart Don’t Lie” (1984), con un mediano éxito comercial.

Desde sus inicios en la industria del entretenimiento, La Toya ha atravesado transformaciones significativas en su apariencia que van desde el tono y textura de su cabello, pasando por la forma de su nariz, hasta el tono de su piel.

A manera de contexto, “La Toya sufrió maltrato en su infancia por parte de su padre y también durante la edad adulta por parte de su marido” se lee en un artículo de El País que la señala como una de las primeras figuras públicas en cuestionar la relación de Michael con los niños.

En 1991 publicó una controvertida autobiografía llamada “La Toya: Growing Up in the Jackson Family”, en la que acusaba a su padre de abuso, entre otras fuertes revelaciones. Aunque, posteriormente se retractó. Su familia tomó distancia. Ahora, con el paso de los años, muchos de sus reclamos fueron comprobados.

La Toya habló sobre el nocivo entorno familiar en el que creció. Archivo

¿Qué era lo que tenía Michael Jackson en la piel?

La versión oficial es que Michael Jackson padecía vitiligo, una enfermedad autoinmune que provoca la despigmentación gradual de la piel. Esta condición, que afecta a las células productoras de melanina, fue la causa del cambio visible en su tono cutáneo a lo largo de los años.

“Las áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo. La afección puede afectar la piel de cualquier parte del cuerpo. También puede afectar el cabello y el interior de la boca”, según explica Clínica Mayo sobre este problema.

En una entrevista con Oprah Winfrey, el artista expresó su frustración ante las especulaciones sobre su apariencia, afirmando que el vitiligo era una condición médica involuntaria.

“¿Qué pasa con los millones de personas que se exponen al sol para oscurecer su piel, para convertirse en otra persona? ¡Nadie dice nada al respecto!”, comentó el cantante a manera de explicación.

En su charla con Oprah, Jackson se mostró orgulloso de sus raíces afroamericanas y lamentó que se cuestionara su identidad racial: “Tengo un desorden en la piel que destruye la pigmentación en mi piel, es algo que no puedo controlar, ¿ok? Pero cuando la gente inventa historias de lo que no quiero ser, duele... es un problema que no puedo controlar”.

Michael Jackson y La Toya Jackson en el cumpleaños de su mamá, Katherine, en 1984. Getty Images

Si bien el vitiligo es un trastorno crónico sin cura, se sabe que tiene una componente genética, como lo demuestra el caso de su tercer hijo. A pesar de los rumores infundados sobre el uso de sustancias blanqueadoras, el cantante siempre mantuvo que su cambio de tono cutáneo era consecuencia directa de su enfermedad.

La razón por la que la piel de La Toya Jackson se hizo “más blanca”

La apariencia de La Toya Jackson ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, siendo objeto de constante atención mediática. Los cambios más notables se han centrado en su rostro, incluyendo implantes de pómulos, aplicación de rellenos faciales, toxina botulínica, lifting de cejas, blefaroplastia, rinoplastia y mentoplastia.

A través de su libro La Toya: Growing Up in the Jackson Family, la cantante ha admitido haber pasado por múltiples procedimientos quirúrgicos, lo que ha alterado su rostro. Estos cambios han llevado a comparaciones con su hermano Michael Jackson, quien también experimentó transformaciones faciales a lo largo de su vida.

Actualmente, Janeth Jackson actúa en la gira Together Again, una celebración a sus casi 40 años de carrera musical. Archivo

Respecto al notorio cambio en el tono de la piel, aunque no ha confirmado públicamente el uso de tratamientos de aclaramiento, también se ha especulado sobre la posibilidad de que La Toya haya utilizado estos métodos. Esto ha sido un tema recurrente en la discusión sobre su imagen y la de otros miembros de la familia Jackson, como lo es en el caso de su hermana: Janeth Jackson.

A medida que continuamos admirando el legado de La Toya y la familia Jackson, es importante recordar que detrás de cada imagen pública hay una historia profunda y compleja que vale la pena explorar.