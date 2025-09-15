¿Por qué Sofía Vergara no fue a los Emmys? El problema de salud que tiene la actriz

Sofía Vergara, fue una de las actrices invitadas a la importante noche de los Premios Grammy 2025; sin embargo, la actriz de ‘Modern Family’, tuvo que cancelar su asistencia por una emergencia médica.

La actriz y empresaria compartió que tuvo que asistir de emergencia al hospital por una fuerte infección.

Sofía Vergara cancela sus asistencia a los Premios Emmy por emergencia médica

A través de su perfil de Instagram, Sofía explicó a sus fans la razón por la que no pudo asistir a los Premios Emmy, debido a que tuvo que asistir de emergencia al hospital.

A través de una serie de fotografías, la actriz y empresaria compartió la fuerte infección en el ojo, que le causaba mucho dolor.

“No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”, escribió la actriz de Griselda en un carrusel de Instagram el 14 de septiembre. En una de las fotos se encuentran mirando a la cámara y mostrando su ojo rojo e hinchado. “¡Perdón por cancelar! ¡Una alergia ocular descomunal justo antes de subir al coche!”

La actriz de 53 años, también compartió videos del interior de la sala de emergencias donde aparentemente gime de dolor, y otro clip de ella tratando la alergia mientras se enjuaga en un grifo.

Famosos reaccionan a la ausencia de Sofía Vergara a los Premios Grammy

Aunque Sofía no estaba nominada, fue invitada para entregar uno de los premios de la importante noche de premiación, junto a estrellas como Angela Bassett, Jennifer Coolidge, Tina Fey y Catherine Zeta-Jones; sin embargo, su ausencia fue notada por algunos de sus colegas en el mundo del entretenimiento.

Algunos de ellos incluso comentaron en su publicación de Instagram y le dedicaron mensajes de apoyo:

"¡Ay, no! ¡Mejórate pronto!”, escribió Terry Crews, presentador de America’s Got Talent , mientras que Snoop Dogg dejó una serie de emojis de manos en oración.

Sus miles de seguidores también se mostraron empáticos con la actriz y le dedicaron mensajes de apoyo y buenas vibras para que mejore pronto.

