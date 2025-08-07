Suscríbete
¿Qué pasó con Nate? Revelan al nuevo novio de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda 2’

Anne Hathaway tiene un nuevo interés amoroso en el ‘Diablo viste a la moda 2’, ¿quién es el guapo australiano que le robará el corazón a Andy Sachs?

August 07, 2025 • 
Melisa Velázquez
Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2

Getty Images

Nuevas imágenes de Anne Hathway en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ se han filtrado, y el internet las ha hecho virales porque en ellas se puede ver al nuevo interés amoroso de Andy Sachs.

Todo indica que tras años de una relación fallida, Andy vuelve a creer en el amor y se encuentra disfrutando de un bello romance y lindas citas románticas.

¿Quién es el nuevo novio de Anne Hathaway en el ‘Diablo viste a la moda 2’?

El actor encargado de darle vida al novio de Anne es Patrick Brammall, y de acuerdo con numerosos rumores, interpretará a un famoso fotógrafo con el que Andy comparte una visión crítica de la industria y con quien mantiene un hermoso romance.

En las imágenes que se hicieron virales en internet, se puede ver a Andy y a su novio bailar y compartiendo sonrisas mientras caminan por las calles de Nueva York, mientras ella luce un hermoso vestido en color azul y sandalias de tacón alto del mismo color.

Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2

Aeon/GC Images

Brammall tiene 49 años y es de origen australiano, es conocido por su actuación en proyectos como No Activity, Glitch y Colin From Accounts.

Aunque hasta ahora su mayor reconocimiento es en Australia, se espera que empiece a ganar mayor proyección internacional con su participación en la cinta junto a Hathaway y Meryl Streep.

¿Qué pasó con Nate?

Durante la primera entrega de ‘El diablo viste a la moda’, Andy tenía una relación con Nate, interpretado por el actor Adrian Grenier; sin embargo, su personaje recibió muy malas críticas al final de la película.

Aunque decía estar enamorado de Andy, Nate nunca supo comprenderla y apoyarla en su carrera, en su lugar la criticaba y se burlaba de su trabajo como asistente de la editora más influyente en la industria de la moda.

Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2

Getty Images

Al final de la película, Nate termina con Andy, y para los fans, fue lo mejor que le pudo pasar al personaje, y quizá esta sea la razón por la que no regresó Nate a la segunda entrega, y en su lugar se le diera una nueva oportunidad en el amor a Andy.

Melisa Velázquez
