¿Qué tiene de especial el anillo de compromiso de Zendaya? Esto debes saber sobre la joya y sus planes de boda

A principios de año, Zendaya se dejó ver por primera vez con su anillo de compromiso durante la alfombra roja de los Globos de Oro, confirmando así su compromiso con el actor Tom Holland.

Y aunque los actores no han revelado grandes detalles de sus planes de boda, poco a poco ha salido a la luz información sobre su gran día, pues se cree que su boda podría celebrarse el próximo año.

¿Qué se sabe sobre el anillo de compromiso de Zendaya?

El hermoso anillo de compromiso de Zendaya no pertenece a una firma de joyería reconocida, en su lugar, fue diseñado por Jessica McCormack, una diseñadora de joyería de Nueva Zelanda que está ganando popularidad entre las celebridades por sus diseños casuales y atemporales.

El anillo está formado por un diamante en corte cojín de 5,02 quilates, en un engaste de estilo georgiano poco convencional, con el valor de más de 200 mil dólares.

¿Cómo le propuso matrimonio Tom Holland a Zendaya?

Zendaya y Tom comenzaron a salir en 2021 y tres años después, el actor de Spiderman finalmente le hizo la pregunta a su novia y co-estrella en la pantalla.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la propuesta fue un momento íntimo y romántico que ocurrió entre la Navidad y el Año Nuevo de 2024:

“Fue en una de las casas familiares de Zendaya en Estados Unidos. El momento fue solo entre ellos dos y fue muy romántico e íntimo. No hizo un gran alarde del compromiso ni fue una propuesta exagerada”, escribió el medio.

Fuentes cercanas al medio revelaron que antes de hacer la propuesta de matrimonio, Tom le pidió permiso al padre de Zendaya, como todo un caballero.

Los planes de boda de Zendaya y Tom Holland

Desde que se comprometieron, varias fuentes cercanas a la pareja revelaron que no tenían prisa por casarse, pues ambos tienen muchos proyectos cinematográficos a la vista que les impide comenzar con los preparativos de su gran día.

Sin embargo, será un evento tan privado, que aseguran que nadie sabrá cuándo, dónde y cómo será la vida, y menos aún, el diseño del vestido.

Su estilista de toda la vida, Law Roach, reveló a E! News en julio: “Zendaya y Tom realmente se aman y lo han hecho durante mucho tiempo. El hecho de que el mundo haya podido compartir esa historia de amor, creo que es realmente hermoso”.

Y confirmó lo que sabemos, no han comenzado con los preparativos: “Zendaya está trabajando en muchísimas películas. Ahora está rodando la siguiente entrega de ‘Dune’, así que está fuera. Son muchísimas películas, así que tenemos tiempo. Tenemos muchísimo tiempo”.

Sobre el vestido de novia, agregó: “Serán muy cuidadosos con su privacidad; será un vestido hermoso, pero nadie lo verá”.

Se espera que la pareja finalmente llegue al altar en algún punto del 2026 y que compartan algunos de sus momentos románticos en sus redes sociales.

