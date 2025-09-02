El pasado 1 de septiembre, Chloe Grace Moretz de 28 años, compartió las fotos de su espectacular boda con la modelo, Kate Harrison de 34, con quien mantiene una larga relación de siete años.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima y discreta en París, ambas lucieron vestidos de personalizado de Louis Vuitton, a cargo del diseñador Nicolas Ghesquière, director artístico de la firma para ropa femenina.

Te podría interesar: Boda de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison: FOTOS inéditas de los vestidos de novias

Relación de Chloe Grace Moretz y Kate Harrison

Chloe y Kate comenzaron su relación en 2018, y han mantenido los detalles de su romance en privado.

“Me gusta mantener mi vida privada en privado”, dijo Chloe en entrevista para el periódico The I Paper en 2022, antes de sonreír y añadir: “Tengo una relación larga. Y lo disfruto mucho”.

A principios de 2025, Chloe anunció su compromiso con Kate a través de una publicación en Instagram, donde mostraban sus hermosos anillos de compromiso.

“Hemos estado juntas casi siete años y hacer esta promesa una nueva vez… Creo que es importante elegirnos cada día”.

Sin embargo, muy pocos saben quién es y a qué se dedica la esposa de la famosa actriz de Hollywood.

¿Quién es Kate Harrison, la esposa de Chloe Grace Moretz?

Kate Harrison es una modelo y fotógrafa que nació el 8 de marzo de 1991 en Portland, Oregón, es hija del actor Gregory Harrison y de la exmodelo Randi Oakes, por lo que siempre ha estado vinculada con Hollywood y el mundo del espectáculo.

Es fundadora de The Testing Network, un sitio web que busca impulsar la carrera de modelos emergentes a través de sus portafolios.

“Como modelo en esta industria por más de 14 años, las pruebas han sido, y siempre serán, un componente enorme de la carrera de una modelo”, escribió en The Testing Network.

Harrison ha trabajado para marcas como INEZ, JEMIOL y Lands’ End, y actualmente es parte de algunas agencias de prestigio como Elite New York y Modelwerk, en Alemania.

También continúa desarrollando su pasión por la fotografía artística, creando retratos en blanco y negro, que comparte en su cuenta de Instagram.

