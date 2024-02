Quién es quién en Feud: Capote vs the Swans: la historia sobre Truman Capote y la traición a sus amigas

La nueva serie Feud: Capote vs. The Swans, producida por Ryan Murphy, el indiscutible creador de American Horror Story e inspirada en la historia de las mujeres del escritor Truman Capote y la traición a sus propias amigas, acaba de estrenarse este miércoles con sus dos primeros episodios.

Este drama, que proviene de la exitosa franquicia Feud de Murphy, está inspirado en el libro de Laurence Leamer, después de un estudio profundo sobre esta historia llena de chismes, sexo y polémicas de la alta sociedad de Nueva York.

Ha sido descrita por ‘Variety’ como “un estudio sincero” y “profundo”, y por The Washington Post como una serie “jugosa”. Pero, ¿de qué trata la historia?, y ¿quiénes son cada uno de los personajes?

El reparto de Feud: Capote vs the Swans: quién es quién en la serie

La historia real de Truman Capote y sus cisnes, como llamaba a sus amigas, profundiza en lo que el mismo escritor plasmó en ‘Plegarias atendidas’, un libro incompleto que editó dos años antes de su muerte para ‘Esquire’ y donde revela los detalles íntimos a través de cuentos. La serie parte desde los años 70´s hasta su muerte en 1984.

Sobre el reparto y quién interpreta cada uno de los papeles protagónicos, te contamos lo siguiente:



Tom Hollander – Truman Capote

Después de su éxito en la aclamada serie The White Lotus, Tom Hollander se pone el traje del escritor para demostrar cada uno de los detalles sobre este misterioso personaje, mismo que describió como “valiente” y “luchador”.

Tom Hollander interpreta a Truman Capote. (Getty Images)

Naomi Watts – Babe Paley

Watts interpreta a una de las favoritas de Capote. Ella era la hija de un neurocirujano, pero se destacaba por ser editora en la revista ‘Vogue’.

Naomi Watts interpreta a Babe Paley. (Getty Images)

Diane Lane – Slim Keith

Llamada Mary Raye Grace en la vida real, Slim era hija de un empresario reconocido en Estados Unidos que tuvo relaciones cercanas y amoríos con grandes personalidades, incluyendo a Frank Sinatra, Clark Gable y Ernest Hemingway.

Diane Lane interpreta a Slim Keith. (Getty Images)

Calista Flockhart – Lee Radziwill

Lee era la hermana menor de Jackie Kennedy, una mujer muy posicionada en la alta sociedad. Se dice que estuvo celosa de su hermana e intentaba competir con ella en todo. Radziwill se casó con un príncipe polaco, de donde adquirió el apellido y el interés del público.

Calista Flockhart interpreta a Lee Radziwill. (Getty Images)

Chloë Sevigny – C.Z. Guest

Recordada como una de las mujeres mejor vestidas de Estados Unidos. C.Z. se casó con Winston Frederick Churchill Guest, primero del primer ministro británico Winston Churchill.

Chloë Sevigny interpreta a C.Z. Guest.

(Getty Images)

Demi Moore – Ann Woodward

Woodward era una modelo reconocida que provenía de una familia humilde. No obstante, los reflectores se dirigieron a ella cuando se casó con el hijo del banquero William Woodward.

Demi Moore interpreta a Ann Woodward. (Getty Images)

Molly Ringwald – Joanne Carson

Carson era una presentadora de televisión que fue esposa del también conductor Johnny Carson en el programa The Tonight Show. De todas las amigas Cisnes, es la única que Truman Capote logró conservar hasta su muerte.

Molly Ringwald interpreta a Joanne Carson. (Getty Images)

Feud: Capote vs The Swans: dónde ver la serie completa

La serie Feud: Capote vs The Swans se estrenó en Hulu y FX en Estados Unidos, mientras que en España llegó a HBO Max. Para México y Latinoamérica, será Star Plus la encargada de su transmisión; sin embargo, aún no hay fecha de estreno confirmada.