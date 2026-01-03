Role Model: el músico que estaría conquistando a Dakota Johnson tras su ruptura con Chris Martin

Tras un año marcado por importantes éxitos en Hollywood, Dakota Johnson, quien a principios de año puso fin a su relación de ocho años con el músico y vocalista de Coldplay, Chris Martin, podría haber encontrado nuevamente el amor, esta vez con otro músico.

Se trata de Role Model, con quien fue vista en una cena, supuestamente romántica, donde se portaron muy cómplices el uno con el otro, despertando así, los rumores que aseguran estarían iniciando un romance.

Te podría interesar: ¿Ya olvidó a Dakota Johnson? Revelan detalles de la cita secreta de Chris Martin con Sophie Turner

Dakota Johnson estaría iniciando un romance con el músico Role Model

Fue el portal de noticias TMZ quien se encargó de difundir las fotos el pasado 29 de diciembre, que muestra a Dakota en una actitud muy cariñosa con el músico Tucker Pillsbury, mejor conocido como Role Model.

Dakota de 36 años, y el cantante de 28, estuvieron compartiendo una cena a la luz de las velas junto a un grupo de amigos; sin embargo, testigos del lugar aseguran que la pareja estaba en una actitud muy íntima.

Se dice que la actriz de ‘Materialistas’ estaba sobre de Tucker, incluso fue vista bebiendo un sorbo de su copa cuando el músico se inclinaba hacia adelante para estar más cerca de ella, mientras conversaban con otro de sus amigos en común.

Hasta el momento no se sabe si Dakota y Role Model están comenzando una relación, pero ambos están solteros, ella terminó su relación de 8 años con Chris Martin a principios de este año, y Role Model se separó de la influencer, Emma Chamberlain en 2023.

¿Quién es Role Model, supuesto novio de Dakota Johnson?

Tucker Pillsbury, mejor conocido como Role Model, es un cantante y compositor estadounidense de 28 años, que se ha hecho popular por su estilo pop alternativo con letras honestas, emocionales y muy personales.

Alcanzó el éxito gracias a su álbum Kansas Anymore, del que se desprenden algunas canciones que se han hecho virales en las redes sociales, inspiradas en sus experiencias personales, y en su ruptura sentimental.

Además de la música, recientemente ha dado el salto a la actuación y formará parte de la comedia romántica Good Sex, dirigida por Lena Dunham, junto a Natalie Portman y Mark Ruffalo, lo que ha ampliado aún más su proyección mediática.

