Sale a la luz la conversación en la que Taylor Swift confronta a Blake Lively por haberla utilizado

En medio de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, la cantante Taylor Swift se ha visto involucrada por supuestamente haber apoyado a la actriz en sus intentos por quitarle la película ‘Romper el Círculo’ al actor y director.

Recientemente se han dado a conocer algunos mensajes de texto, que serán presentados como pruebas durante el juicio, donde se revelan conversaciones entre Taylor y Blake, que dejan al descubierto su complicidad, pero también el quiebre de su amistad.

La conversación donde Taylor Swift acusa a Blake Lively de utilizarla

Fue el tribunal del Distrito Sur de Nueva York quien dio a conocer estos mensajes de texto entre Taylor y Blake, donde discuten sobre la disputa legal que enfrenta la actriz contra Justin Baldoni.

En uno de los documentos desclasificados, Lively preguntó a Swift si estaba todo bien entre ellas y afirmó sentirse una mala amiga.

“No tengo motivos para preguntar, pero no sé, siento que debería... ¿Va todo bien? Me siento una mala amiga últimamente porque fui un saco triste que sólo hablaba de mi propia mierda durante meses. Siempre quiero tener la oportunidad de ser mejor amiga si hay algo que hice sin querer”.

Taylor le respondió que no se trataba de que hablara solo de sus problemas, sino de la forma en cómo le escribía, como si le hablara a un corporativo y no a ella.

“No te equivocas, pero tampoco es para tanto… pero tus últimos mensajes... Me he sentido como si estuviera leyendo un email corporativo masivo enviado a 200 empleados. Y me siento fatal por criticar la forma en que procesas lo que te ha pasado, pero echo de menos a mi amiga divertida y normal que me habla como si fuera ella misma... Y sé que te sientes atacada por todos lados por razones ridículas, así que sientes que tienes que explicar demasiado las cosas... pero... ¡Soy yo! Eso sólo ha causado un poco de distancia. Y no necesitas disculparte. Sólo vuelve, por favor”.

Después de este mensaje de Taylor, Blake se disculpó, asegurando que se debía a que se sentía paranoica, pues sentía que las personas que debían estar apoyando, se habían mantenido en silencio, haciendo que se sintiera sola y desprotegida.

¿Terminó la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively?

Hasta el momento, no se sabe si Taylor y Balke siguen siendo amigas, pero hay más indicios de que su amistad ha terminado, pues no se les ha vuelto a ver juntas desde que comenzó la polémica.

Blake no felicitó públicamente a Taylor por su compromiso con Travis Kelce, y no hay señales de que la cantante haya elegido a la actriz como su dama de honor, como ya ocurrió con Selena Gomez y Gigi Hadid.

