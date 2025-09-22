Salma Hayek presume FOTOS inéditas de la fiesta de su hija, Valentina Paloma Pinault

El pasado 21 de septiembre, Valentina Paloma Pinault, hija de la actriz mexicana, Salma Hayek, y el millonario empresario, François-Henri Pinault, celebró su mayoría de edad rodeada de mucho amor, fiestas y mensajes emotivos que la describen como una gran mujer.

Salma recurrió a sus redes sociales para compartir algunos momentos de la increíble fiesta de cumpleaños, además de un emotivo mensaje donde revela todos y cada uno de sus cualidades.

Te podría interesar: Valentina Paloma Pinault: cómo vive la millonaria hija de Salma Hayek

Salma Hayek comparte fotos inéditas de la fiesta de cumpleaños de su hija Valentina Paloma Pinault

A través de sus redes sociales, Salma ha compartido algunos de los bellos momentos que compartió durante la fiesta de cumpleaños de única hija, Valentina Paloma, en la primera imagen, la actriz mexicana posa junto a su hija y su esposo, pero en los siguientes slides, se puede ver a la familia disfrutando de una celebración muy divertida junto a amigos y familiares.

“Comimos, bailamos, reímos, gozamos… y la fiesta siguió todo el fin de semana. ¡Feliz cumpleaños, mi cielo, nunca es suficiente celebrarte!”, escribió.

Te podría interesar: Salma Hayek recibe los 59 años con un elegante bikini rojo que ha impresionado

Los mensajes que Salma Hayek dedicó a su hija Valentina Paolma Pinault

Sin embargo, las fotos y videos de la fiesta no fueron suficientes, Hayek también dedicó un emotivo mensaje a su hija, destacando sus cualidades y lo orgullosa que se siente de ella, mientras compartía un foto de su infancia.

“Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18 años! Muchas cosas han cambiado en tu vida, pero siempre sigues siendo tú”, dijo la orgullosa mamá, antes de continuar: “Un corazón amable y apasionado, un alma sabia llena de magia, una fuerza única e imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada”.

Salma concluyó su emotivo mensaje, asegurando que Valentina siempre estará en su corazón: “Algunas cosas nunca cambiarán: te amamos por siempre y, aunque siempre estuviste adelantada a tu edad, siempre estarás en mi corazón, mi hija soñada. Feliz cumpleaños Valentina Paloma”.

