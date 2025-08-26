Sam Holland: el hermano de Tom que se ha convertido en el chef de confianza de Zendaya

Tom Holland no es el único sobresaliente en su familia, su hermano menor, Sam Holland, es un reconocido chef que, después de alejarse de la industria del cine, comenzó una exitosa carrera en la industria gastronómica, y está a punto de lanzar su primer libro culinario.

Sin embargo, lo que muy pocos saben, es que Sam le ayuda a Tom a conquistar a Zendaya con deliciosos platillos vegetarianos.

Sam Holland le comparte recetas a Tom Holland para conquistar a Zendaya

Sam de 26 años, está por lanzar su primer libro culinario bajo el nombre de ‘Kitchen Kickstart’, donde además de deliciosas recetas, comparte algunos consejos para principiantes en la cocina o estudiantes de gastronomía.

Uno de los grandes fans de este libro es su hermano, Tom, pues aunque tiene grandes habilidades como Spiderman, su talento en la cocina no es tan bueno como el de Sam, quien le ha ido enseñando poco a poco a conquistar el corazón de Zendaya con sus recetas.

Antes de publicar su libro, Sam se aseguró de que cada receta funcionara a la perfección, y Tom le ayudó cocinando algunas de estas recetas a su novia, mientras ella filmaba y él se encargaba de prepararle la cena.

¿Qué le cocina Tom Holland a Zendaya?

Durante una entrevista, Tom confesó que durante su estancia en Boston, donde Zendaya se encontraba filmando una película, él se hacía cargo de las cenas en casa para alimentar a su novia después de sus largas jornadas de trabajo.

Fue cuando tuvo la oportunidad de poner a prueba las recetas vegetarianas del libro de su hermano, pues desde los 11 años, Zendaya ha llevado una dieta a base de plantas, y Tom se aseguraba de que cada receta cumpliera con todos los nutrientes que su novia necesitaba.

De acuerdo con ambos hermanos, los resultados fueron exitosos, pues sus recetas, además de ser deliciosas, son realmente funcionales, y sus consejos muy útiles, pues gracias a ellos, Tom ha logrado impresionar a su prometida.

Sin embargo, Tom no es el único que cocina en la relación, Zendaya ha sorprendido a su novio con un delicioso fusilli al vodka, uno de los platillos favoritos del actor, y según dicen, fue el platillo que terminó por conquistarlo.

