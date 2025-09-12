Selena Gomez enfrenta un nuevo diagnóstico de salud derivado de las complicaciones del lupus

Selena Gomez fue diagnosticada con lupus en el 2013, aunque no fue hasta el 2015 que compartió la noticia al mundo, la actriz y cantante también tuvo un trasplante de riñón y ha sufrido retención de líquidos por los medicamentos.

Sin embargo, todo indica que las complicaciones de su enfermedad continúan, pues recientemente confesó que sufre una nueva enfermedad como consecuencia del lupus.

Selena Gomez confiesa que pade artritis como consecuencia del lupus

Durante una entrevista para el podcast Good Hang with Amy Poehler, la empresaria de 33 años confesó que padece artritis en los dedos como consecuencia del lupus, esta condición le causa un gran dolor cuando intenta abrir alguna botella.

“Tengo artritis en los dedos debido al lupus”, confesó la empresaria. “Recuerdo que antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar el medicamento adecuado”, confesó.

Esta fue la razón por la que Selena y su equipo decidieron crear empaques para los productos de su marca ‘Rare Beauty’ que fueran fáciles de abrir.

“Hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así”, explicó. “Y entonces empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza”.

Selena está convencida de que es de suma importancia que cualquier persona, de cualquier edad, pueda usar sus productos.

“Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es, porque usar los productos es realmente muy útil para cualquier persona, a cualquier edad”, dijo la actriz. “Y por eso queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí y siempre lo ha sido”, reconoció.

¿Por qué Selena Gomez luce tan delgada?

Desde que fue diagnosticada con lupus, el cuerpo de Selena ha sufrido varios cambios, y uno de los más notables ha sido su peso, pues a veces se le ve con unos kilitos de más, y otras luce una figura muy delgada.

Tras varios comentarios en las redes sociales, Selena decidió explicar que esto se debe a sus medicamentos.

“Cuando estoy bajo la medicación, mi cuerpo retiene muchos líquidos. Es algo que me pasa siempre. Entonces, cuando dejo de tomar la medicina, tiendo a perder peso”, compartió en un video en sus redes sociales.

