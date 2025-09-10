Selena Gomez nos enseña a usar el minivestido rojo con elegancia este otoño 2025

En los últimos años, Selena Gomez se ha consolidado como una de las mayores exponentes en moda, y es que el estilismo de la cantante y actriz ha sufrido una evolución impactante que ha captado las miradas.

Más allá de incorporar las tendencias del momento a sus looks con gran éxito, la fundadora de Rare Beauty, una de las marcas de maquillaje más exitosas del mercado, se consolida por imponer e inspirar nuevas tendencias, y su último look lo confirma.

Selena Gomez triunfa con el mini vestido rojo ideal para el otoño

Durante su llegada a Nueva York el pasado 8 de septiembre, Selena sorprendió con un estilismo completamente minimalista que destacó por la ausencia de joyas y complementos ostentosos.

Sin embargo, el elemento estrella fue su mini vestido rojo con manga corta y cuello alto que lleva a la altura de la rodilla, de la firma Jacquemus, que se adapta perfectamente a la temporada otoñal donde los tonos rojos están brillando.

El vestido es una hermosa transición de los looks veraniegos, pero con ligeros toques que nos recuerdan a la calidez del otoño, además de estar acompañado de unos zapatos rojos de tacón alto con acabado metalizado que combinan a la perfección con su manicure del mismo tono.

Como accesorios, Selena solo llevo unas gafas negras y su hermoso anillo de compromiso, logrando un look muy al estilo del viejo Hollywood, razón por la que fascina su evolución.

Selena Gomez impacta con vestido mini rojo Aeon/GC Images

¿Por qué el color rojo está de moda en el otoño?

El color rojo, fue uno de los tonos protagonistas de las pasarelas de moda de importantes diseñadores como Isabel Marant, Valentino, Stella McCartney, Balmain y Armani, se alzó como uno de los colores más repetidos al presentar sus colecciones de otoño-invierno 2025.

Así como en las uñas, los tonos burdeos están presentes en los looks otoñales, lo mismo ocurre con las prendas, y Selena ha logrado conquistar ambos mundos con sus estilismos minimalistas.

