Selena Gomez muestra un rincón de su casa que habla de Taylor Swift

Hay amistades que no se gritan, se guardan y Selena lo dejó claro con un pequeño detalle que apareció en una de sus historias.

Enero 21, 2026 • 
Karen Luna
selena gomez diseño de uñas

Getty Archivo

Selena Gomez volvió a enternecer a sus fans sin necesidad de discursos largos ni declaraciones oficiales. A veces, los detalles hablan solos, y esta vez fue un pequeño rincón de su casa el que desató conversación en redes sociales por lo que revelaba, casi sin querer, sobre una de las amistades más duraderas del pop.

El detalle que no pasó desapercibido en una historia de Selena Gomez

Todo ocurrió en una historia que Selena compartió junto a Benny Blanco, en la imagen parecía casual, sin embargo, al fondo del encuadre se alcanzaban a ver varios portarretratos colocados en un mueble. Fue ahí donde los fans más atentos hicieron zoom y notaron fotografías antiguas de Selena Gomez y Taylor Swift, tomadas a comienzos de los años 2000.

Las fotografías muestran a Selena y Taylor en sus primeros años de fama, cuando ambas apenas comenzaban a abrirse camino en la industria musical. Para muchos seguidores, este detalle fue una confirmación silenciosa de que, pese al paso del tiempo, los cambios de vida y las distintas etapas profesionales, su amistad sigue ocupando un lugar importante en la vida de Selena.

Captura de pantalla 2026-01-21 a la(s) 2.19.33 p.m..png

Selena compartió junto a Benny Blanco, en la imagen parecía casual, sin embargo, al fondo del encuadre se alcanzaban a ver varios portarretratos colocados en un mueble.

Instagram

Una amistad que no necesita explicaciones

Selena Gomez y Taylor Swift han hablado en distintas ocasiones del cariño y apoyo que se tienen, pero esta vez Selena no dijo nada. El hecho de conservar esas fotos enmarcadas dentro de su casa habla de un vínculo que va más allá de alfombras rojas, colaboraciones o apariciones públicas.

Como suele pasar, la historia se volvió tema de conversación en redes sociales, muchos fans destacaron lo significativo que es que Selena conserve imágenes de esa etapa temprana, especialmente ahora que ambas viven momentos muy distintos en lo personal y profesional.

Selena Gomez Taylos Swift
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
