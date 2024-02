¿Taylor Swift ignoró a Céline Dion en los premios Grammy 2024? Esto es lo que sabemos

Uno de los momentos más importantes de la entrega 66 de los Premios Grammy 2024 fue la reaparición pública de Céline Dion, quien regresó a los escenarios brevemente, y presentó el premio al álbum del año en la ceremonia.

Fue un aparición inesperada, aplaudida y emotiva para la cantante de 55 años que ha atravesado momentos de salud difíciles desde que le fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Taylor Swift se vuelve leyenda

Un momento tan sorprendente como el que, en circunstancias completamente distintas, experimentó Taylor Swift, al recibir el premio al álbum del año por Midnights, por cuarta vez en su trayectoria, siendo la primera artista en conseguir este mérito, por encima de artistas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, quienes sólo cuentan con tres fonógrafos en esa categoría.

Céline Dion anunció como ganadora a Taylor Swift ante una audiencia que, parada de pie, había escuchado con atención cada una de sus palabras. De la emotiva admiración de volver a ver en el escenario a Céline, el ambiente se tornó de nuevo festivo.

En redes sociales se está cuestionando la actitud de Taylor Swift para con Céline Dion. Getty Images

La cantante estadounidense de 34 años era una de las favoritas de la noche, ¿pero conseguir cuatro fonógrafos? ¡Parecía imposible! Ante el impacto de la noticia, la cantante lucía sorprendida, aturdida y profundamente agradecida.

¿Taylor Swift ignoró a Céline Dion?

Taylor estaba tan fuera de sí, ¡que se olvidó de saludar en el escenario a quien le entregó el galardón! Al recibir el premio de manos de Céline Dion, Taylor Swift no agradeció a la artista a la que, minutos antes, había aplaudido de pie.

Entonces, ¿Taylor Swift no ignoró a Céline Dion? Técnicamente, sí. Esto fue por unos instantes. En el escenario, Dion estaba tan confundida como Swift. La joven cantante tomaba el micrófono para agradecer el apoyo de su productor Jack Antonoff, y de todo su equipo. “Me siento así de feliz cuando escribo una canción, o logro un estribillo, o ensayo con mis bailarines, o me voy a Tokio a cantar [esta semana]. Solo quiero seguir haciendo esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Me explota la cabeza”.

Lo cierto es que la vida no es un instante, ni una foto, ¡es toda la galería completa! Por lo que, si se aprecia la secuencia completa, se puede ver a Taylor Swift aplaudiendo de pie la presencia de Céline Dion y coreando la canción que pusieron para presentarla: “My Heart Will Go On” .

Backstage, Taylor Swift se mostró agradecida y cercana a Céline Dion Getty Images

Momentos después, tras bambalinas, la eufórica cantante seguía festejando su logro. La estrella del pop protagonizó un momento especial y festivo junto a la leyenda del pop. Fue así que las dos talentosas cantantes fueron retratadas protagonizando un delicado abrazo.

A la ceremonia de premiación celebrada en Crypto.com Arena en Los Ángeles el domingo, Céline se presentó con un vestido rosa claro, un maxi abrigo naranja quemado y una espectacular gargantilla. Mientras que Taylor optó por un vestido de talle tipo corset de la casa Schiaparelli.

Entonces, a pesar de los rumores que señalan la actitud de Taylor Swift para con Céline Dion, lo que sabemos es que la dos artistas llevan una buena relación, hay un aprecio y respeto mutuo. Y, en ocasiones, lo que hay que ignorar son los rumores.