Entretenimiento

Taylor Swift llegó a Santa Bárbara, todo parece estar listo para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

¡Llegó el gran día!, o al menos esos es lo que queremos pensar luego de ver la presencia de estas celebs en Montecito.

September 26, 2025 • 
Lily Carmona
Taylor Swift llegó a Santa Bárbara, todo parece estar listo para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco.png

Taylor Swift llegó esta tarde al aeropuerto de Santa Bárbara.

Getty Images

Selena Gómez y Benny Blanco se encuentran en la mira del mundo: su boda será el evento del año, y las señales de que estamos por presenciarla (no literalmente) no dejan espacio a las dudas. Fuentes internacionales de entretenimiento llevan semanas reportando que septiembre sería el mes en el que este par celebraría su boda. Por supuesto que, ante el silencio de los novios, todos vivíamos en medio de la incertidumbre; sin embargo, todo parece apuntar a que, luego de semanas de rumores, el fin de semana de la boda por fin llegó y la presencia de Taylor Swift y otras celebridades en Santa Bárbara lo estaría confirmando.

La boda ya está en marcha

Este viernes por la tarde, medios como TMZ reportaron que la cantante y mejor amiga de la novia, Taylor Swift, habría arribado a Santa Bárbara en una peculiar forma, para evitar llamar la atención y pasar desapercibida. Por supuesto, nuestra querida Tay falló en su misión porque los paparazzi rápidamente captaron su llegada al aeropuerto, siendo escoltada bajo paraguas para evitar los flashes.

De acuerdo con reportes de diversos medios, el hotel El Encanto de Santa Bárbara, cuyas tarifas rondan hasta los $3,500 dólares la noche, aparece reservado en su totalidad para este fin de semana y fanáticos de la cantante han compartido en redes sociales o grupos los avistamientos de algunos familiares de Selena llegando a California.

Los invitados confirmados

Ya sabemos que Paris Hilton será una de las celebridades presentes en la boda del mes, gracias a que su hermana lo confirmara en la pasada edición de los VMA’s. TayTay también, pues, fue vista en el aeropuerto, y por supuesto, los compañeros de reparto de Selena de la serie “Only Murders in the Building”, como Martin Short y Ashley Park; sin embargo, hasta el momento ninguna otra celebridad ha salido a dar pistas sobre su asistencia al evento.

Algunos medios de comunicación han citado que las damas de honor de la cantante estarán conformadas por sus “novias de toda la vida”, es decir, mujeres que la han apoyado y han estado con ella a lo largo de su vida.

La información disponible hasta el momento

Aunque muchos son los medios que reportan que la ceremonia tendrá lugar el día de mañana, aún no hay una confirmación oficial. Tanto Selena como Benny han sido muy cuidadosos de no compartir información de más en sus últimas apariciones públicas, por lo que lo que se sabe sobre el evento viene de fuentes cercanas a la pareja.

Parte de dicha información menciona que, de ser mañana la boda, todos los invitados serán trasladados del hotel hasta el lugar de la recepción sin que sepan el destino de esta.

Todos los indicios —la llegada de Taylor Swift, los hoteles reservados y los movimientos de los posibles invitados— apuntan a que la boda de Selena Gómez y Benny Blanco ya está en marcha y que este fin de semana, Santa Bárbara será el escenario de una de las bodas más esperadas del año.

