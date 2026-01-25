Taylor Swift y Travis Kelce atraviesan su primera crisis como pareja en medio de sus planes de boda

En agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de Instagram, desde entonces los fans de la pareja han estado pendientes de cada detalle que pueda surgir de su próxima boda.

Sin embargo, recientemente han comenzado a surgir rumores que apuntan a que la pareja está atravesando su primera crisis de pareja, lo que podría poner en pausa sus planes de boda, ¿qué es lo que está pasando en su relación?

La primera crisis de pareja de Taylor swift y Travis Kelce

Según reportes de distintos medios internacionales, Travis estaría atravesando una etapa personal difícil, motivo por el cual Taylor habría decidido priorizar el apoyo a su novio antes que continuar con los preparativos de su boda.

De acuerdo con The Daily Mail, “Travis se siente un poco derrotado”, tras haber pasado una temporada difícil con los Chiefs, por lo que se siente confundido sobre lo que le espera en el futuro profesional.

“Han estado juntos, enamorados y disfrutando del éxito de su gira y de sus respectivas carreras, de los Super Bowls y de los logros profesionales. Travis nunca se había encontrado en una etapa como esta, en la que puede observar su futuro con total claridad”, señaló la fuente, quien añadió: “Está acostumbrado a seguir jugando y extraña no estar en el campo, algo que podría beneficiar tanto a sus aficionados como a los Chiefs si decide jugar un año más”.

Kelce, quien informará a los Chiefs sobre “sus planes a futuro a principios de marzo”, no estaría manejando de la mejor manera esta decisión “estresante y trascendental”, según la fuente, que además señaló que “Taylor entiende que esta es la primera prueba real de su relación”.

Taylor Swift prepara cuatro despedidas de soltera antes de su boda con Travis Kelce Getty Images

¿Por qué Taylor Swift pondría en pausa su boda con Travis Kelce?

De acuerdo con el medio, Taylor estaría decidida a apoyar a su prometido en este momento de incertidumbre sobre su futuro profesional, por lo que no habría dudado en poner en pausa los planes de boda para priorizar el bienestar de Travis.

“Taylor está tratando de animarlo pasando más tiempo a su lado y evitando saturarlo con planes de boda”, reveló la fuente. “Ella prefiere que él piense en ese paso después de definir su futuro profesional, porque entiende lo importante que es para él”.

Hasta el momento, se sabía que Taylor y Travis celebrarían su boda en Nashville, que Selena Gomez y Gigi Hadid serían las damas de honor, y que la cantante tendría varias despedidas de soltera.

