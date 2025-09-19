Tim Burton y Monica Monica Bellucci terminan su relación de tres años, ¿cómo fue su historia de amor?

El amor de Tim Burton y Monica Bellucci llegó a su fin, el escritor y director de cine de 67 años y la modelo y actriz italiana de 60, decidieron tomar caminos separados, luego de tres años de relación.

La pareja, que sorprendió al mundo con su inesperado romance en 2022, reveló la noticia en conjunto a través de un comunicado de prensa, que ha dejado a sus fans con el corazón roto.

Tim Burton y Monica Bellucci terminan su relación de tres años

La noticia se dio a conocer a través de la agencia AFP, donde la actriz y el director compartieron un comunicado para hacer de manera oficial, el fin de su relación.

“Es con mucho respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse”, dijo la ex pareja.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la inesperada separación, y ni Bellucci ni Burton, han hecho más declaraciones por separado.

Historia de amor de Tim Burton y Monica Bellucci

Aunque la pareja ya se conocía desde antes, no fue hasta 2022 cuando surgió el amor entre ellos, tras reencontrarse en Francia durante el Festival Lumière, momento en el que Monica le entregó a Burton el prestigioso premio.

Los rumores de romance comenzaron al ser vistos del brazo en Madrid, España. Sin embargo, no confirmaron públicamente su relación hasta que asistieron juntos al Festival de Cine de Roma en octubre de 2023. Burton asistió al evento para apoyar a Bellucci en el estreno de su película Maria Callas: Lettere e Memorie .

“Lo que puedo decir… me alegro de haberlo conocido, en primer lugar”, declaró Bellucci a Elle France en junio de 2023, justo después de que se supiera que Burton la había elegido para la esperadísima secuela de la icónica película de 1988 , Beetlejuice. “Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida… Conozco al hombre, lo amo y ahora voy a conocer al director: comienza otra aventura”.

Historial amoroso de Tim Burton y Monica Bellucci

Antes de su romance con Bellucci, Burton mantuvo una relación a largo plazo con la actriz Helena Bonham Carter de 2001 a 2014. La ex pareja dio la bienvenida a su hijo Billy en 2003 y a su hija Nell en 2007.

Colaboraron en numerosos proyectos juntos, incluidos Sweeney Todd, Dark Shadows, Alicia en el país de las maravillas, La novia cadáver, Charlie y la fábrica de chocolate y más.

Por su parte, Bellucci se casó con el actor francés Vincent Cassel en 1999. La pareja recibió a su hija Deva Cassel en 2004 y a su hija Léonie Cassel en 2010. Bellucci y Vincent se separaron en 2013.

