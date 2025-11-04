Suscríbete
Jugar para sanar: Mattel lleva sonrisas al CRIT del Estado de México


November 04, 2025
mattel-lleva-sonrisas-al-crit-del-estado-de-mexico.jpeg

En esta temporada en la que la esperanza y la solidaridad se hacen más visibles que nunca, Mattel reafirma su compromiso con la niñez mexicana a través de una noble acción que combina lo mejor de su esencia: el poder del juego para transformar vidas.

En días recientes, representantes de la compañía, como Nancy Molenda, VP Global de Filantropía y Eventos de Mattel y Alexa Zarur, People & Culture Manager | LATAM, visitaron el CRIT Estado de México, donde realizaron una emotiva entrega de juguetes a niñas y niños que forman parte de esta gran familia.

mattel-lleva-sonrisas-al-crit-del-estado-de-mexico-1.jpeg

La sonrisa de cada pequeño al recibir una muñeca, un auto o un set de construcción recordó a todos los presentes que el juego es mucho más que diversión: es una herramienta poderosa para estimular la imaginación, la motricidad y, sobre todo, la alegría.

En un emotivo encuentro celebrado en el CRIT Estado de México, Mattel reafirmó su compromiso con la filantropía y el bienestar infantil en América Latina. Esta jornada no solo llevó sonrisas y juguetes a niñas y niños que reciben atención en el centro, sino que también reunió a más de 50 voluntarios de Mattel México en una experiencia que tocó corazones y dejó huella.

mattel-lleva-sonrisas-al-crit-del-estado-de-mexico-teleton.jpeg

Durante la visita, el equipo de Mattel convivió con los pacientes y sus familias, compartiendo momentos llenos de emoción, esperanza y gratitud. Los voluntarios no solo entregaron juguetes, sino que vivieron de cerca el poder transformador del juego como herramienta de inclusión, esperanza y alegría.

mattel-lleva-sonrisas-al-crit-del-estado-de-mexico-3.jpeg

La visita contó con la presencia de Nancy Molenda, quien viajó desde la sede global de Mattel, para conocer de primera mano las iniciativas que se realizan en la región. Impresionada por el enfoque integral del CRIT, destacó el profundo impacto que tiene este espacio en la vida de las familias:

“Mattel es un gran aliado para impulsar iniciativas filantrópicas que generen un impacto real. Si logramos transformar una vida a la vez, estaremos construyendo un cambio significativo.”

Esta actividad forma parte del continuo esfuerzo de Mattel por construir puentes entre el entretenimiento, la responsabilidad social y el desarrollo infantil.

mattel-lleva-sonrisas-al-crit.jpeg

La jornada también sirvió como un llamado a la acción, en el que Nancy Molenda animó a los voluntarios a seguir participando activamente en este tipo de iniciativas, recordando que cada gesto, por pequeño que parezca, fortalece los valores de la compañía y deja una huella imborrable en quienes más lo necesitan.

mattel-lleva-sonrisas-al-crit-del-estado-de-mexico-4.jpeg

Con gestos como este, Mattel demuestra que detrás de cada juguete hay una misión más grande: fomentar la empatía, la imaginación y la ilusión. Porque cuando el juego se comparte, las sonrisas se multiplican… y la esperanza también.

