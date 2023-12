3 ideas de decoración navideña fáciles de implementar para la cocina y el baño

Ahora que la fiebre navideña ha invadido muchos hogares, seguro también te has llegado a plantear cómo podrías decorar tu casa para esta temporada. Así que, si ese es el caso, pero no quieres gastar demasiado tiempo ni dinero en ello, no te preocupes que hoy te traemos varias ideas fáciles de decoración de Navidad, tanto para la cocina como para tu cuarto de baño.

Recuerda que las sugerencias que te traemos hoy procuran ser ideas sencillas pero que ayuden también a darle ese ambiente cálido y de fiesta que solo puede traer esta fecha tan especial.



Moños y toallas en color rojo

Uno de los colores que es un clásico navideño es el color rojo y, por lo mismo, te sugerimos agregarlo en la decoración de tu casa, especialmente cocina y baños, para que aporte una sensación cálida.

Usa moños y toallas rojas para la decoración de la cocina y baño GETTY IMAGES

Por lo mismo, puedes incluir en estas zonas de tu hogar unas toallas rojas, así como moños del mismo color, además de algunos otros ornamentos en este tono. Puede ser una canasta, ramas rojas artificiales y otros accesorios adhoc a esta época del año.

Mini pinos y guirnaldas con luces LED

Ahora que si lo tuyo es un ambiente más natural y te gustan las plantas en el baño, entonces puedes optar por decorar con pinos en tamaño mini y guirnaldas, ya sean naturales o artificiales.

Decora tu baño con guirnaldas y mini pinos Pinterest

Incluso, puedes comprar varias macetas con pinos y decorarlas con luces LED. Esto le aportará un toque más navideño. Para rematar, puedes agregar otros adornos en color dorado o metalizado, para que se sienta que es Navidad en todos los rincones de tu casa.



Coronas navideñas

Una buena opción es decorar con coronas navideñas Pinterest

Sí, este adorno es también un clásico que no puede faltar, y lo mejor de todo es que puedes encontrar infinidad de coronas navideñas adornadas, desde verdes con listón rojo, hasta las que son doradas o plateadas. Tú eliges.