Estilo de vida

5 decoraciones navideñas estilo ‘old money’ que estarán en tendencia este 2025

Este 2025, la Navidad se vestirá de elegancia clásica con el regreso del estilo “old money”, una tendencia que apuesta por la sofisticación discreta, los tonos profundos y los detalles con historia.

November 07, 2025 • 
Karen Luna
Navidad 2023 organiza decoración.jpeg

Pexels

En esta temporada festiva, el estilo que me tiene emocionada es ese que transmite elegancia clásica, como sacado de un club de campo británico o una mansión de la campiña: el auténtico estilo “old money”. Se trata de decoraciones que sugieren tradición, calidad, herencia familiar… y mucho gusto. Basándome en lo que indican los expertos en tendencias para el 2025, aquí tienes cinco ideas que puedes aplicar para lograr ese ambiente refinado y atemporal en tu hogar.

1. Tonos profundos y metálicos suaves

Nada de brillo exagerado ni neones: la paleta de 2025 para un look elegante incluye verde bosque, burdeos, azul petróleo y metales envejecidos como el bronce o el dorado champán. Combina, por ejemplo, ornamentos de cristal soplado en esos tonos, con velas en candelabros de bronce y una guirnalda de pino natural. El resultado: sofisticado sin esfuerzo, como si la decoración hubiera pasado de generación en generación.

2. Texturas lujosas pero acogedoras

El “old money” no grita lujo ostentoso, sino lujo sutil que invita a quedarse: piensa en terciopelo, lana, lino grueso, cristalería antigua, velas en candelabros… Para 2025, los expertos apuntan que estas texturas juegan un papel clave para crear ambientes ricos pero confortables. Un sofá con manta de lana gruesa, cojines de terciopelo y adornos en copa de cristal justo al lado del árbol: perfecto.

3. Detalles de herencia + piezas con historia

Una de las claves del estilo “old money” es que tus decoraciones parezcan tener historia. Los ornamentos de vidrio soplado a mano, las piezas con patina, los detalles heredados —o que al menos imiten ese carácter— están super in para 2025. Incluye unos pocos objetos antiguos o vintage: un conjunto de bolas antiguas, un candelabro de plata, o incluso una caja con adornos que recuerden navidades pasadas. ¡Eso da carácter!

Corona de sauce y naranja deshidratada

Archivo

4. Guirnaldas y lazos sobrios pero afirmados

Este año los lazos y las guirnaldas no son diminutos y discretos: se usan guirnaldas abundantes de hojas de pino o abeto natural, mezcladas con lazos de terciopelo o satén en colores oscuros, metalizados suaves o tartán clásico y los lazos grandes, bien formados, funcionan como acentos de lujo: prueba colgar uno monumental en la corona de la puerta o en la chimenea para un impacto “preppy clásico”.

5. Árbol de Navidad con carácter “club de campo”

Para replicar ese ambiente de salón elegante de hacienda británica, el árbol debe lucir como bien curado, lleno de adornos seleccionados, sin exageración cromática descontrolada. El estilo de Ralph Lauren para navidad está marcando tendencia en 2025. Piensa en adornos de cristal, cintas de terciopelo en tartán, piñas naturales, ramas de abeto artificial con acabado “nievado” y muchas velas en candelabros. Esto evoca un espíritu clásico y refinado.

Consejitos finales para lograr el look

  • Prioriza calidad sobre cantidad: un par de piezas elegantes hacen más que decenas de adornos genéricos.
  • Mezcla lo nuevo con lo heredado: si tienes piezas antiguas (o encuentras en mercadillos) úsalas. Eso añade carácter.
  • Mantén una paleta coherente: dos o tres colores principales mejor que ocho diferentes.
  • Iluminación cálida: evita luces blancas frías o de neón; opta por velas, luces cálidas y metales suaves.
Karen Luna
Karen Luna
