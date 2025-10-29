Día de muertos 2025: 5 ideas de altares fáciles y elegantes

Cada noviembre, las casas de México se llenan de color, aroma a flores y un sentimiento que mezcla nostalgia con cariño. El Día de Muertos 2025 no es solo una tradición; es una manera de volver a sentir cerca a quienes amamos, de tenerlos de nuevo en casa, aunque sea a través de una vela encendida o de su comida favorita sobre el altar.

Si este año quieres armar tu altar con un toque cálido, aquí te comparto cinco ideas fáciles y bonitas para inspirarte.

1. Altar minimalista con flores blancas

Usa una mesa de madera o una repisa, pon flores blancas (pueden ser alcatraces o rosas), un par de velas en distintos tamaños y una foto enmarcada. No te olvides del papel picado en tonos neutros para conseguir un equilibrio entre lo moderno con lo tradicional.

2. Altar tradicional con cempasúchil y papel picado

Nada supera al altar clásico lleno de color. El cempasúchil, las velas y el papel picado de tonos vibrantes siguen siendo el alma de esta celebración. Puedes formar caminos con pétalos que guíen a las almas, colocar frutas y pan de muerto, e incluir la comida favorita de quien recuerdas. Cada color, cada vela, tiene un significado; y ver el altar completo encendido por la noche es una emoción que no se olvida.

3. Altar natural con plantas y elementos orgánicos

Si prefieres algo más natural, esta idea te va a encantar, solo debes usar plantas vivas, ramas secas y flores silvestres, junto con copal o incienso para llenar el espacio de aroma. Añade frutas de temporada, como naranjas o mandarinas, una foto enmarcada en madera. Es una forma muy conectada con la Tierra, que recuerda que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo.

4. Altar artístico y colorido

Elige el morado, el azul o el dorado, y combina texturas con papel, cerámica o espejos. Puedes incluir dibujos, frases o retratos pintados a mano que te recuerden a tus seres queridos. Es ideal porque refleja la esencia de las personas que queremos recordar.

5. Altar vintage con recuerdos familiares

Si tienes fotos antiguas, relojes, tazas o libros que pertenecieron a tus seres queridos, este altar es perfecto. Coloca una tela de encaje o terciopelo, velas altas, flores secas y objetos con historia.

El Día de Muertos 2025 es una oportunidad para detenernos, encender una vela y decir: “Aquí sigues, te sigo recordando”. No hace falta tener el altar más grande ni el más colorido; solo necesitas hacerlo con un corazón tierno que recuerda a los que y no están aquí.

