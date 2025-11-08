Suscríbete
DIY: 5 decoraciones de Navidad hechas a mano

Si te encanta el estilo DIY, estas decoraciones navideñas hechas a mano te inspirarán a crear espacios mágicos, sostenibles y llenos de encanto sin gastar mucho.

November 07, 2025 
Karen Luna
navidad-elementos.jpg

Unsplash

La Navidad se acerca y ¿qué mejor forma de entrar en ambiente que creando tus propias decoraciones? Hacer manualidades no solo es divertido, sino que le da un toque personal y cálido a tu hogar. Aquí te traigo cinco ideas simples, bonitas y accesibles para que disfrutes del proceso creativo.

1. Adornos de masa de sal

Una idea clásica y encantadora: mezcla 2 tazas de harina, 1 taza de sal y 1 taza de agua, amasa, estira y usa cortadores de galleta con motivos navideños. Hornea y luego puedes pintarlos con acrílicos o barniz. Este tipo de proyecto aparece en recopilaciones de ideas “easy-to-make” para adornos caseros.
Colócalos en el árbol, en guirnaldas o incluso como regalitos personalizados.

2. Guirnalda de elementos naturales

Utiliza ramas de pino, piñas, rodajas de naranja secas o palitos de canela, y ensártalos o átalo con cinta rústica. Esta tendencia de “natural + handmade” es muy mencionada en artículos de decoración navideña DIY.
El aroma de la naranja y la canela aporta un ambiente acogedor al salón.

3. Corazones trenzados de papel o papel seda

Una manualidad delicada con mucho encanto: corta tiras de papel o papel de seda, trénzalas o dóblalas para formar corazones navideños que puedes colgar del árbol o de la puerta. Esta tradición de corazones trenzados es antigua y mencionada como parte de la artesanía escandinava navideña.
Me encanta la idea de que algo tan simple pueda convertirse en un detalle tan memorable.

corona tradicional de madera.jpg

Busca una corona de ramas naturales

Gety Images

4. Adorno de hilo o lana envuelta alrededor de piñas

Consigue piñas pequeñas de afuera o de la naturaleza, límpialas, luego envuélvelas con hilo de colores o lana brillosa y agrega un cordel para colgar. Este tipo de manualidad está entre las ideas “DIY Navidad” fáciles para principiantes.
Puedes hacer varias variaciones y jugar con texturas.

5. Árbolito de ramas o palitos estilo rústico

Para un rincón que no tiene espacio para un árbol grande, crea un mini árbol con palitos o ramas unidas formando cono, puedes decorarlo con luces LED pequeñas. Un proyecto similar fue destacado como manualidad económica con mucho estilo.

Así que ya sabes, ponte tus auriculares, saca tus tijeras, hilos y materiales y deja que la magia navideña fluya a través de tus manos. ¡Feliz decoración!

Karen Luna
Karen Luna

