Fernando Botero, el artista que revolucionó el arte con sus figuras voluptuosas, muere a los 91 años

El pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX, ha muerto a los 91 años, anunció el viernes el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El pintor colombiano se encontraba recuperándose de una neumonía que lo mantuvo en el hospital durante algunos días, a lo que se sumaban los malestares propios de su avanzada edad.

“Pienso con frecuencia en la muerte y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más, porque tengo un gran placer trabajando”, había confiado el “maestro” a la AFP durante una entrevista cuando cumplió 80 años.

Botero había nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, enclavada en los Andes del noroeste del país. Hijo de un modesto agente de comercio, se inició en el arte tempranamente y contra la opinión de su familia. A los 15 años, vendía dibujos sobre temas de tauromaquia a las puertas de la plaza de toros La Macarena.

“Cuando yo empecé ésta era una profesión exótica en Colombia, no era aceptada ni tenía ninguna perspectiva. Cuando le dije a mi familia que me iba dedicar a la pintura respondieron: ‘Bueno, está bien, pero no le podemos dar apoyo’. Lo hice igualmente y afortunadamente”, contó.

Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz Gustavo Petro

En vida, Fernando Botero fue un destacado pintor y escultor, que fue reconocido internacionalmente por su estilo distintivo y único en el que representa figuras humanas y objetos en una forma exageradamente voluminosa y redonda, a menudo denominado “boterismo”.

Su obra se caracteriza por la representación de figuras y escenas que a menudo son satíricas, humorísticas y provocativas.

El talento de Fernando Botero radicó en su habilidad para crear obras de arte que capturan la atención del espectador debido a su estilo visualmente impactante y su capacidad para transmitir emociones y narrativas a través de sus figuras y composiciones.

El boterismo se ha convertido en su sello distintivo y ha influido en la percepción del arte latinoamericano en todo el mundo. Por eso, Fernando Botero ha trabajado en una amplia variedad de medios artísticos, incluyendo pintura, escultura, dibujo y cerámica.

En su obra a menudo exploran temas como la política, la religión, la sociedad y la cultura, y a través de su estilo único, logra comunicar ideas complejas de una manera accesible y con un toque de humor.

Las obras de Botero se han exhibido en museos y galerías de todo el mundo, y su arte es ampliamente reconocido y apreciado. Su talento y su influencia en la escena artística latinoamericana son innegables, y su legado perdura en la actualidad.

Su legado, que incluye más de 3 mil pinturas y 300 esculturas, está pautado por su insaciable sed creativa. En los últimos años, en una carrera febril, trabajaba 10 horas diarias. La sola idea de dejar los pinceles “me aterra más que la muerte”, decía.

