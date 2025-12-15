Los favoritos de las editoras para regalar esta Navidad

La Navidad siempre llega con la misma pregunta incómoda: ¿qué regalar sin caer en lo de siempre? Entre cenas, intercambios y prisas de último minuto, nosotras (que vivimos cazando tendencias y objetos bonitos) seleccionamos esos regalos que se sienten especiales, útiles y con intención.

Aquí reunimos los favoritos para regalar esta Navidad, en el que recopilamos propuestas que consideramos útiles, originales, además de perfectas para sorprender a tu familia.

Bolsa roja MICHAEL KORS

La Kyla pochette enamora por su textura glossy y su acabado acolchado, que se siente tan suave como se ve. Es de esas bolsas que elevan cualquier look sin esfuerzo, con un aire bohemio chic muy bien pensado.

Bolsa roja MICHAEL MICHAEL KORS. Cortesía

Suéter calientito con Grinch de American Eagle

¡Cuando vimos esta colección nos enamoramos al instante! No sé si porque nos llevó a las mañanas navideñas de la infancia o lo icónico que es el Grinch, pero esta prenda es un básico que va a enamorar a cualquier persona.

Suéter calientito con Grinch de American Eagle. Cortesía

Alpine Eagle 36 Summit de Chopard

El Alpine Eagle 36 Summit es una pieza delicada pero con carácter, inspirada en la fuerza serena del glaciar de Zinal. Su esfera en tono Azul Zinal atrapa la luz de una forma hipnótica, mientras el bisel engastado con zafiros en degradé azul y violeta le suma un brillo sofisticado, nada exagerado.

Alpine Eagle 36 Summit de Chopard. Cortesía

Bolso Peekabo de FENDI

El bolso Peekaboo, ese clásico que Silvia Venturini Fendi diseñó en 2008 y que nunca pasa de moda, vuelve a sorprender con una versión que se siente fresca y muy especial. Esta vez se presenta como un modelo reversible, en amarillo suave y azul pálido, perfecto para jugar con el look según el mood del día.

El bolso Peekaboo, ese clásico que Silvia Venturini Fendi diseñó en 2008. Cortesía

Chaqueta roja OFFLINE por Aerie

Esta chamarra es un sí rotundo y no solo por el color, sino porque es perfecta para una Navidad en la montaña, ese plan con amigas de la temporada o incluso ir al gym en las próximas semanas. ¡Un esencial para quedar como el mejor Santa secreto!

Chaqueta roja OFFLINE por Aerie. Cortesía

FRESH illuminating enzyme mask de RINGANA

La FRESH illuminating enzyme mask, una mascarilla pensada para cuidar la piel sin dañar el entorno. Es eficaz, completamente biodegradable y perfecta para regalar (o autorregalarse) estas fiestas, porque demuestra que el cuidado personal también puede ser responsable, bonito y alineado con una forma de consumo más consciente.

FRESH illuminating enzyme mask. cortesía

The North Face x SKIMS

The North Face x SKIMS vuelve con una segunda colaboración que redefine la ropa de invierno con prendas que abrigan de verdad, que se ajustan sin incomodar y que acompañan cada movimiento, incluso en los climas más extremos. Es esa mezcla perfecta entre tecnología técnica y siluetas que estilizan, pensada para no tener que elegir entre verte bien o sentirte cómoda cuando el frío aprieta.

The North Face x SKIMS. Cortesía

Esta Navidad, más que impresionar, la clave está en regalar con intención. ¡Porque los mejores regalos no siempre son los más caros, sino los aquellos que hacen sentir especial a los que más queremos!