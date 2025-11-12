Suscríbete
Decoración navideña retro-glam: así se logra el estilo más divertido, brillante y festivo de la temporada

Inspírate en la tendencia retro-glam y decora con esferas de espejo, tonos joya y un toque vintage para una Navidad llena de alegría.

November 12, 2025 • 
Gabriela Santillán
Decoración navideña retro-glam.jpg

Llenar tu casa de color, brillo y espíritu festivo nunca fue tan fácil.

Canva

Navidad al estilo retro-glam: ¡que no pare la fiesta!

Tu decoración navideña puede ser tan diferente y divertida como tú quieras. Si te encanta la vibra vintage, los colores intensos y la energía de una gran celebración, este estilo es para ti. El retro-glam es la tendencia que revive la estética de las fiestas de los 70 y 80 —llenas de luces, brillo y color—, pero con un toque contemporáneo. Perfecta para quienes son el alma de las reuniones y quieren que su casa refleje esa misma alegría.

Ya sea que busques un ambiente solo para adultos o una decoración familiar y moderna, esta inspiración te invita a romper con lo tradicional. Aquí caben los adornos más inusuales, creativos y llenos de vida: bolas de discoteca, luces de colores, minicámaras fotográficas y versiones divertidas de los clásicos navideños.

Cómo lograr una decoración navideña retro-glam

El secreto está en combinar colores vibrantes con detalles metálicos. Elige una paleta donde predominen verde, naranja, azul, fucsia, amarillo limón y turquesa. Añade toques dorados en esferas, guirnaldas o en la mesa del comedor.

Una idea sencilla pero muy llamativa es colocar una esfera de espejos giratoria como punto focal: sus reflejos transformarán cualquier espacio en una mini pista de baile.

esferas retro navideñas.png

También puedes comprar bolsas con esferas miniatura en tiendas vintage o plataformas en línea, perfectas para decorar el árbol, las guirnaldas, los obsequios o incluso para usarlas como marcadores de lugar en la mesa.

Canva

Tip Vanidades: aun una casa decorada de manera tradicional puede lucir festiva con elementos inspirados en esta tendencia. Atrévete a colocar detalles en tonos joya brillantes y opulentos que evoquen el glamour de las grandes fiestas.

Los cojines con distintos estampados —como animal print o motivos geométricos— darán vida instantánea a cualquier sillón. Juega con las texturas y combina terciopelo, lentejuelas y telas metálicas.

Crea el ambiente perfecto para celebrar

El espíritu retro-glam no solo está en la decoración, sino también en la actitud y el ambiente. Si vas a recibir invitados, ofrece cocteles vintage como “medias de seda”, “ruso negro o blanco”, “conga” o “mai tai”. Apuesta por sabores exóticos y coloridos que complementen tu decoración.

cojines navideños retro.png

Pon una playlist interminable de música para bailar —desde clásicos disco hasta pop navideño— y deja que los destellos de luz, las risas y el brillo se apoderen del lugar.

Canva

Tip Vanidades: añade complementos que evoquen una gran celebración, como las típicas esferas de espejos o lámparas que reflejen la luz. Te ayudarán a conseguir un ambiente cálido, alegre y totalmente festivo.

Celebra la Navidad con estilo

El estilo retro-glam es para quienes disfrutan de la vida al máximo, de los colores intensos y de las fiestas sin fin. No se trata solo de decorar, sino de crear una atmósfera que despierte felicidad, energía y mucha nostalgia.

¡Vive las festividades al máximo! Celebra la Navidad rodeada de brillo, música y alegría, en un hogar que refleje tu personalidad y el espíritu de las mejores fiestas.

Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
