3 rituales para atraer buena suerte y dinero que debes probar en noviembre

Toma nota de estas mágicas prácticas que pueden ayudarte a que el cierre de año conspire a tu favor.

October 31, 2025 • 
Karen Luna
Rituales de otoño qué hacer para atraer abundancia y bienestar durante este solsticio de otoño 2025.png

Canva

No sé si es el clima más fresco, el anuncio de la llegada del invierno o esa vibra misteriosa que hace que noviembre sea una de las épocas favoritas para cerrar el año con la mejor actitud. Es justo eso, lo que lo convierte en el momento ideal para atraer suerte, dinero y oportunidades nuevas. ¡No se trata de magia complicada ni de supersticiones vacías, sino de conectar con lo que deseas y mover tu energía con intención!

Por esa razón, aquí te dejo tres rituales fáciles y con mucho corazón para que empieces el mes con buena vibra y atraigas todo eso que has esperado durante el año.

1. Laurel y vela dorada para abrir caminos

Si sientes que el dinero no fluye o que algo se estancó, este ritual puede ayudarte a cambiar la energía. El laurel simboliza éxito y prosperidad, y el color dorado está ligado a la abundancia.

Vas a necesitar:

  • 3 hojas de laurel
  • Una vela dorada o amarilla
  • Un plato blanco
  • Un billete (del valor que tú quieras)

Pon el billete en el plato y, encima, las hojas de laurel. Enciende la vela y, mientras observas la flama, agradece por lo que ya tienes. Después, pide con claridad aquello que deseas atraer: estabilidad, un nuevo trabajo, o simplemente tranquilidad económica. Cuando la vela termine, guarda el billete en tu cartera. Dicen que mantiene la energía del dinero en movimiento.

2. Agua con canela y miel para endulzar la suerte

La canela tiene fama de atraer la prosperidad y la miel de suavizar los caminos. Es un ritual sencillo, pero tiene algo reconfortante.

En un vaso de agua, mezcla una cucharadita de miel y un poco de canela. Deja el vaso cerca de una ventana por unas horas para que tome un poco de luz natural. Luego, lava tus manos con esa agua y piensa que estás limpiando cualquier bloqueo.

Rituales para la Luna Negra

Rituales de la buena suerte.

Getty Images

3. Un billete bajo la almohada

Este ritual es tan simple como poderoso. Antes de dormir, escribe en un papel tus deseos económicos del mes. Pueden ser metas concretas o simples afirmaciones: “el dinero llega fácil a mi vida” o “me siento segura con lo que tengo”.

Dobla el papel junto con un billete y colócalo bajo tu almohada durante siete noches. Cada mañana, agradece como si ya hubieras recibido eso que pediste. Al terminar, guarda el billete en tu cartera como amuleto.

Los rituales funcionan mejor cuando los haces con fe, no con miedo. Noviembre es una invitación a confiar, agradecer y abrirte a lo nuevo. Quizás el verdadero poder no esté en las hojas de laurel ni en el billete, sino en el amor que pones en cada intención. Y esa, sin duda, es la energía más poderosa para atraer abundancia.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
