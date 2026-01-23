4 animales del horóscopo chino que encontrarán el amor en febrero

En la cultura asiática, el Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes, principalmente en China. Este año se celebrará el próximo 17 de febrero y el Caballo de Fuego será el signo, de los 12 animales del horóscopo chino, el que lo estará rigiendo.

Por sus elementos, este año llega con unas fuerzas y energía importantes, en donde la valentía será vital para impulsarnos a hacer cosas nuevas y salir así de nuestra zona de confort, pero también la pasión del fuego nos estará llevando por caminos intensos en los que el romance y el amor probablemente toquen a nuestra puerta.

De acuerdo con la astrología china, cuatro serán los animales del zodiaco chino los que mayormente se vean beneficiados por la energía del año, así que si tu signo se encuentra entre ellos, seguramente encontrarás el amor en el mes de febrero.

¿Cómo saber qué animal del horóscopo chino soy?

A diferencia del horóscopo occidental, el horóscopo chino se determina a través del año de nacimiento de una persona, mas no por su día y mes. Cada animal rige un ciclo de 12 años, por lo que es importante que sepas que, contrario a nuestra tradición, el Año Nuevo Chino no comienza cada 1 de enero, sino entre finales de enero y principios de febrero.

Conejo: Encontrarás un amor que te transmita calma

Para el signo del conejo, el mes de febrero representará la oportunidad perfecta para entablar una conexión que se cimiente en la confianza y la ternura. Este animal del zodiaco suele ser conocido por su gran sensibilidad, así como una gran diplomacia en su personalidad, y estos factores serán importantes para que logre encontrar vínculos que fluyan desde la naturalidad y sin prisas.

El Caballo de Fuego impulsará a este signo a salir de su zona de confort, algo que será vital para que logre encontrar el amor este mes.

Conejo Dove Lee/Getty Images

Cabra: Presta atención a los vínculos sinceros

Febrero será para este signo del zodiaco chino un mes lleno de sanación emocional. Las inseguridades que lo atormentaban en el pasado van a comenzar a desaparecer; por esta razón será más factible que logre conocer nuevas personas que entren en su vida desde la autenticidad y con la meta de generar vínculos sinceros.

Para aquellas personas regidas por la cabra que ya cuentan con pareja, tendrán que aprovechar este mes para fortalecer y profundizar su vínculo. Si eres soltera, pon mucha atención en espacios artísticos o dedicados a la creatividad; ahí es donde encontrarás el amor.

Mono: Un encuentro inesperado que despertará química de forma inmediata

En el plano del amor, el mono será uno de los animales del zodiaco chino más favorecidos durante el mes de febrero. Este signo se caracteriza por poseer un carisma natural que hará una mancuerna increíble con el caballo de fuego, logrando que su personalidad atraiga miradas sin necesidad de esfuerzo a donde quiera que vaya.

Esto le ayudará a conectar con personas especiales e incluso con una en específico con la que la química será completamente innegable. Apuesta por abrirle las puertas a las aventuras y la posibilidad de citas, no en plan de ligue, sino con el objetivo de conocer gente, pues en estas interacciones seguramente está tu persona especial.

Caballo de Fuego Dove Lee/Getty Images

Cerdo: un amor estable y con planes a futuro

Este mes será para este signo un tiempo de claridad en el plano de lo emocional. En el horóscopo chino, el cerdo normalmente está asociado con la lealtad y la generosidad; por esta razón, este mes encontrará a personas que buscan lo mismo que él. Así que no te sorprendas si encuentras conexiones que vibren desde la estabilidad y el compromiso, pues es lo que tanto tiempo llevabas manifestando.

Este mes y en general el año, no están diseñados para noviazgos o relaciones fugaces, sino para vínculos que puedan evolucionar a algo sincero a largo plazo. Para encontrar a tu persona especial, tendrás que confiar en tu intuición, pero ojo con tus estándares; no te conformes con menos.

Febrero de 2026 será un mes decisivo para estos cuatro animales del horóscopo chino, quienes, gracias a la influencia del Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino, estarán viviendo un período en el que el amor tocará a su puerta.