Estos serán los 4 signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar del 21 de septiembre

El 21 de septiembre presenciaremos un eclipse solar en Virgo, un evento astronómico cargado de energía transformadora que promete abrir un nuevo ciclo y generar cambios profundos en distintos aspectos de nuestra vida.

Y aunque todos los signos del zodiaco se verán influenciados por su carga energética, cuatro de ellos serán los más afectados, ¿quieres saber cuáles son?

Los signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre

Los eclipses se caracterizan por abrir un portal que nos permite transformar nuestra vidas, a través de soltar viejos patrones y vínculos para abrirnos a nuevas energías que nos expandan.

Al ocurrir bajo el signo de Virgo, este eclipse nos invita a poner orden, a sanar y depurar nuestra vida, limpiando viejas estructuras y creencias que ya no nos sirven para seguir creciendo y evolucionando.

Aunque todos los signos del zodiaco podrán experimentar la transformación del eclipse, cuatro de ellos tendrán un despertar mayor, marcando un antes y un después en sus vidas.

Eclipse solar en Virgo de septiembre Getty Images

Virgo

Eres la gran protagonista de este evento cósmico, por lo que es momento de brillar y dejar de ser tan exigente contigo misma, buscar el perfeccionismo en tu vida solo te ha llenado de inseguridades y tristezas.

Así como valoras el brillo y talento de los demás, es momento de apreciar y valorar el tuyo, ver hacia atrás y reconocer lo mucho que has crecido, y apreciar el gran potencial que tienes, ¡reconoce tus logros!

Piscis

Es el momento de hacer una limpieza general en relaciones, socios y contratos, pues este eclipse te ayudará a quitarte la venda de los ojos para darte cuenta que la forma en la que estás construyendo tus vínculos, no es la más sana.

Este eclipse trae un nuevo capítulo a tu vida, donde tendrás que madurar y asumir la responsabilidad de las decisiones que has tomado, no tienes ni idea de los mucho que vas a crecer.

Sagitario

Estás viendo una etapa intensa, y el eclipse lo refleja en el terreno laboral, y es que tu relación con el trabajo y la forma en cómo te enfrentas en la vida profesional, está íntimamente ligada a la relación con tu papá.

Cuanto más logres sanar esta relación, más fuerza y claridad tendrás en tus finanzas y en el campo laboral. Este Eclipse abre un capítulo poderoso que te dice que es tiempo de convertirte en tu propio protector, en tu guía interior, y desde ahí construir un camino laboral más pleno y auténtico.

Géminis

Este Eclipse te lleva a conectar con tus sentimientos, te lleva a crear una nueva relación con tu pasado, con tu familia, con tu mundo emocional y dentro de esto a conectar con tu sensibilidad. La palabra madre, tiene mucho sentido en este momento para tu signo, porque según conectas con este concepto abres con mayor o menor tensión esta etapa, que te ayuda a crear un nuevo hogar o a ocuparlo desde un nuevo y poderoso lugar de conciencia.

