Horóscopo chino 2026: los 5 signos destinados a encontrar el amor verdadero este 2026

El 17 de febrero inicia el Año Nuevo Chino 2026, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027 bajo la influencia del Caballo de Fuego, un periodo de acción, valentía y avances para algunos signos que podrían tener mayor suerte en el amor.

Y es que de acuerdo con la astrología china, este será un periodo ideal para cerrar ciclos, sanar heridas del pasado y abrir el corazón a relaciones auténticas y duraderas, y aunque beneficiará a todos los signos, son cinco los que se verán más beneficiados.

Los signos del horóscopo chino que podrían encontrar el amor en 2026

Para estos signos, el 2026 traerá sorpresas inesperadas en el amor, creando la oportunidad perfecta para conocer a personas especiales, generar conexiones intensas y lindas oportunidades para construir relaciones sanas y duraderas, basadas en la confianza y la complicidad.

Dragón (Nacidos en 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

El 2026 será un año clave en el terreno sentimental para este signo que se volverá más magnético que nunca, además su seguridad y su capacidad para atraer conexiones profundas y auténticas, le permitirá crear conexiones más profundas.

Este periodo invita al Dragón a dejar de lado el orgullo y abrirse emocionalmente, algo que marcará la diferencia en su vida amorosa, pues será un año de relaciones intensas.

Serpiente (Nacidos en 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013)

Este signo, conocido por su intuición y sensibilidad, vivirá un despertar sentimental que lo llevará a replantearse qué espera realmente del amor, los solteros incluso podrían iniciar un romance estable, y no será tibio, sino uno intenso donde la confianza y la complicidad, serán la base de su felicidad.

Caballo (Nacidos en 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)

Al ser el protagonista, la energía del Caballo de Fuego se verá intensificada, impulsándolo a vivir relaciones más auténticas, apasionadas y alineadas con sus verdaderos deseos, pues incluso podrían conocer a alguien que comparta sus mismos objetivos de vida, y podría llevarlos a vivir un romance de película.

Los signos del horóscopo chino que podrían encontrar el amor en 2026 julymilks/Getty Images

Conejo (Nacidos en 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011)

La influencia del Caballo de Fuego motivará a este signo a dejar atrás la comodidad y atreverse a vivir nuevas experiencias amorosas, sin renunciar a su naturaleza romántica y protectora. Gracias a esta energía, logrará conectar con personas afines con quienes podrá construir una relación tierna, equilibrada y con grandes posibilidades de perdurar en el tiempo.

Cerdo (Nacidos en 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

Este año estará lleno de oportunidades que favorecen encuentros genuinos y relaciones basadas en la honestidad, la confianza y el afecto verdadero, valores que este signo aprecia profundamente en el amor.

La clave estará en creer en tu valor emocional y no conformarse con relaciones a medias, sigue tu intuición y date la oportunidad de recibir amor para vivir la historia de amor que te mereces.

