Horóscopos de septiembre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Ritual de mes

Durante los eclipses enciende una vela blanca, escribe en un papel lo que deseas soltar y quémalo agradeciendo la enseñanza: visualiza una luz brillante envolviendo tu corazón. Respira, suelta y confía.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

El eclipse de sol en tu signo el día 21 habla de transformaciones profundas en todos aspectos de tu vida, recibe con alegría los cambios que llegan y que deseabas. Recibes un obsequio especial.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Marte y Mercurio en tu signo te llenan de fortaleza y claridad mental. Tus finanzas te permiten generar ahorros. Analizas si debes seguir con tu pareja oficial, mientras que una nueva relación cobra fuerza.

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre

Es un buen periodo para cuidar tu cuerpo y mente. Un negocio o trabajo que empezó en mayo por fin rinde el fruto esperado. En el amor, hay armonía y ternura, disfrútalo sin miedo ni apego al pasado.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un proyecto independiente o freelance rinde frutos, te sorprende que no siempre lo que trae abundancia debe ser fijo. Experimentas una atracción intensa con alguien nuevo o reavivas la llama con tu pareja.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de enero

Es una época ideal para postularte a un mejor puesto. Podrías cargar estrés acumulado, debes tomarte un respiro. El romance se intensifica y podrías buscar comprometerte. Cuida tu piel e hidratación.

Acuario 20 de enero al 18 de febrero

Tu bienestar personal se construye con cambios consientes diarios. Tus inversiones financieras están seguras, pero no abuses de tu tarjeta de crédito. En pareja experimentas comprensión y dulzura.

Piscis 19 de febrero al 20 de marzo

El 7 de septiembre hay eclipse de luna en tu signo, una ola emocional profunda y renovadora te invita a soltar, sanar y reconectar con lo espiritual. Tus lazos con grupos femeninos te llenan de paz y amor.

Aries 21 de marzo al 19 de abril

Te sientes con un influjo de energía renovada que durará el resto del año. Mejora tu economía con algún trabajo alternativo. En el amor, se enciende una nueva chispa; es tiempo de abrir el corazón.

Tauro 20 de abril al 20 de mayo

Es un periodo ideal para reorganizar tus finanzas. Tu familia te pide apoyo, no tiene que ver con dinero, sino con tu presencia y acompañamiento. No temas mostrar tu vulnerabilidad con tu pareja.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio

Se concreta un proyecto que mejora tus finanzas. Un amor platónico te puede dar ilusión y alegría, pero si empieza a quitarte tu paz es momento de dejarlo por algo más realista. Haces un cambio de imagen.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio

Este mes te sientes más sensible, nostálgica o conectada con tus sueños y recuerdos. Recibes una bonificación o recompensa económica. Reconocer la independencia e individualidad de tu pareja, fortalece su relación.

Leo 23 de julio al 22 de agosto

Disfrutarás de una fuerte inspiración creativa, busca una sociedad para aterrizarla y monetiza tus ideas. Tu buen ánimo mantiene tu salud en equilibrio. En el amor, tu magnetismo atrae lo que deseas.