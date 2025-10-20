Luna Nueva en Libra: el ritual que debes hacer si quiere atraer el amor de pareja a tu vida y llenarla de romance

La Luna Nueva en Libra, que ocurre el próximo 21 de octubre, llega para abrir un nuevo ciclo de armonía, belleza y vínculos afectivos, es un evento astrológico que está regido por Venus, el planeta del amor, el deseo y las relaciones, marcando el momento propicio para manifestar al amor de tu vida, fortalecer la conexión con esa persona especial que ya está en tu vida, o simplemente amar desde un lugar más equilibrado y auténtico.

La energía también está influida por el signo de Libra, que suele representar a las relaciones más justas y llenas de encanto, que te lleva a imaginar el tipo de relaciones que deseas construir.

Con Libra, no solo se trata de atraer a una persona especial, sino construir una relación desde la ternura y el respeto para que el romance florezca lleno de equilibrio.

Ritual para atraer el amor durante la Luna Nueva en Libra del 21 de octubre

Después de liberar lo que ya no sirve durante la Luna Llena, llega este punto de partida para establecer metas y propósitos que florecerán con el tiempo.

Este ritual para atraer el amor es sencillo, pero muy efectivo, así que ponen sintonía tu mente y corazón para manifestar tu gran amor.

1. Elige un lugar tranquilo y armonioso, coloca una vela rosa y si tienes, un cuarzo rosa para potenciar la energía del amor.

2. En una hoja de papel, escribe el deseo que quieres manifestar. Ejemplo: “Vivo una relación amorosa basada en el respeto, la pasión y la complicidad”.

Es importante que recurras a la ley de asunción y te sientas como si tu deseo ya se hubiera hecho realidad.

3. Cierra los ojos, lleva tus manos a tu corazón y visualiza una luz rosada expandiéndose por todo tu cuerpo. Imagina que esta energía atraerá a ti el tipo de amor que mereces, sano y equilibrado.

4. Dobla el papel y colócalo bajo la vela. Déjala arder (si es seguro hacerlo) o apágala con gratitud. Guarda la hoja en un lugar especial hasta la próxima Luna Llena.

Ritual de amor para la Luna Nueva en Libra Getty Images

Consejo de la Luna en Libra para manifestar amor

Para poder potenciar tu energía manifestadora, es importante que también hagas introspección antes de tu ritual, para que revises esos patrones amorosos que ya no quieres repetir, para abrirte a una relación más consciente.

Es importante que sueltes las expectativas pasadas y te enfoques en el equilibrio emocional, el Universo te sorprenderá con conexiones auténticas y llenas de magia.

