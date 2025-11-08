Suscríbete
Horóscopos

Mercurio retrógrado 2025: ¿qué signos están destinados a estar juntos?

Durante Mercurio retrógrado, el universo nos invita a pausar, reflexionar y mirar con nuevos ojos nuestras conexiones más profundas.

November 07, 2025 • 
Karen Luna
Mercurio retrógrado en Leo 2025

Mercurio retrógrado 2025: ¿qué signos están destinados a estar juntos?

Getty Images

La era de Mercurio retrógrado en 2025 trae consigo momentos de revisión, comunicación complicada y reencuentros inesperados. Si estás en modo “¿y ahora qué pasa con mi vida amorosa?”, presta atención: este fenómeno astrológico puede alterar la forma en que conectas con otros… e incluso revelar con quién podrías estar mejor de lo que pensabas.

¿Qué es Mercurio retrógrado y por qué importa en el amor?

Durante los periodos de retrogradación, Mercurio aparenta moverse hacia atrás desde la Tierra, lo que se interpreta en astrología como un momento para revisar, reflexionar y replantear en vez de iniciar algo completamente nuevo. En el terreno de las relaciones, esto significa que la comunicación puede torcerse, los antiguos amores pueden reaparecer y la compatibilidad puede ponerse a prueba.

¿Cuándo es Mercurio retrógrado en 2025?

Algunas de las fechas clave son:

  • Del 15 de marzo al 7 de abril aproximadamente, en signo de Piscis/Aries.
  • Del 18 de julio al 11 de agosto, en Cáncer/Leo.
  • Del 9 al 29 de noviembre, recorriendo Libra y Escorpio.

Signos que podrían enamorarse durante Mercurio retrógrado

Aunque cada carta natal es única, aquí tienes algunos pares que podrían sorprenderte por su resonancia durante Mercurio retrógrado:

  • Cáncer + Piscis: Ambos son signos de agua, emocionales y conectados con el pasado. La energía de Mercurio retrógrado puede ayudarlos a tener platicas sinceras y un cierre de ciclos.
  • Libra + Acuario: Cuando Mercurio retrógrado pasa por Libra y Escorpio, es buen momento para que Libra reevalúe qué busca en pareja; Acuario aporta frescura que puede equilibrar esa reflexión.
  • Tauro + Capricornio: Dos signos de tierra que valoran estabilidad, seguridad y compromiso. Bajo Mercurio retrógrado (que puede reactivar viejas conversaciones o inseguridades). Aunque no está directamente citado, se entiende que los signos de tierra replantean detalles prácticos y emocionales durante este tránsito.
Mercurio retrógrado 2025 no es un enemigo del amor, sino un filtro de comunicación sincera y entendimiento profundo. Ya sea que reaparezca alguien del pasado o que explores una nueva alineación con un signo que hace match contigo, la clave está en ser conscientes.

Mercurio Retrógrado
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
