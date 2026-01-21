Suscríbete
Neptuno en Aries: qué significa el tránsito planetario que dura hasta el 2039 y cómo te afecta según tu signo

La influencia de Neptuno en Aries será clave en los próximos años, impulsando decisiones que darán forma a nuevas realidades y formas de pensar.

Enero 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo te afecta Neptuno en Aries según tu signo del zodiaco

Cómo te afecta Neptuno en Aries según tu signo del zodiaco

Getty Images

El próximo 27 de enero Neptuno comenzará su tránsito en Aries, tras más de una década de haber estado en el signo de Piscis, dando inicio a una profunda transformación a nivel colectivo, pero también con efectos en nuestra vida personal.

Este tránsito que se extenderá hasta el 2039, marcará cambios profundos, creando una nueva época, de ahí su importancia, pues se trata de un tránsito transgeneracional, marcado un antes y un después.

¿Qué significa Neptuno en Aries?

Neptuno es el planeta de los ideales, la espiritualidad, la sensibilidad y las ilusiones, mientras que el signo de Aries, representa la acción, el coraje, el impulso y el inicio, al combinarse esta energía, los sueños comienzan a hacerse realidad, pero sólo si se toma la iniciativa.

Sin embargo, será importante entender este tránsito, aprendiendo a equilibrar la inspiración con la conciencia.

Cómo te afecta Neptuno en Aries según tu signo del zodiaco

Aries

Este tránsito ocurre en tu signo, marcando un despertar personal profundo. Sentirás el impulso de redefinir quién eres y hacia dónde vas, aunque deberás evitar decisiones apresuradas basadas solo en intuiciones poco claras.

Tauro

Neptuno activa tu mundo interior, marcando un periodo de sanación emocional, cierre de ciclos y conexión espiritual. Escucha tu intuición, pero mantén los pies en la tierra.

Géminis

Tus ideales y proyectos a futuro se transforman, pues llegarán nuevas amistades y causas colectivas que cobran importancia para ti, solo ten cuidado con idealizar en exceso a ciertas personas o grupos.

Cáncer

El foco está en tu vida profesional. Podrías sentir un llamado vocacional más alineado con tus valores, aunque será importante definir límites claros para no dispersarte.

Leo

Se despierta tu deseo de explorar nuevos horizontes, ya sea a través de estudios, viajes o creencias, será un tránsito inspirador que amplía tu visión del mundo.

Mercurio retrógrado en Leo signo por signo

Los efectos de Neptuno en Aries según tu signo

Getty Images

Virgo

Neptuno remueve temas profundos relacionados con la intimidad y los recursos compartidos, será un buen momento para trabajar miedos, apegos y procesos de transformación personal.

Libra

Las relaciones se vuelven el centro de atención, aunque podrías idealizar a una pareja o buscar vínculos más espirituales, y la claridad emocional será fundamental.

Escorpio

Este tránsito influye en tu rutina y salud, se trata de una etapa para escuchar a tu cuerpo y alinear tu día a día con un propósito más significativo.

Sagitario

La creatividad, el romance y la expresión personal se ven potenciados, el tránsito de Neptuno en Aries te invita a seguir tu pasión, pero sin perder el enfoque.

Capricornio

Los temas familiares y emocionales salen a la superficie, puede ser un periodo de sensibilidad, sanación del pasado y redefinición del concepto de hogar.

Acuario

Tu forma de comunicarte y pensar se vuelve más intuitiva, surgiendo ideas inspiradoras, aunque deberás cuidar la claridad en acuerdos y conversaciones.

Piscis

Después de años con Neptuno en tu signo, ahora el foco pasa a tu autoestima y valores, es tiempo de materializar talentos y confiar en lo que vales.

signos del zodiaco
Melisa Velázquez
