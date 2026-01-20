El ritual de Feng Shui para tu cumpleaños para activar la energía de la abundancia todo el año

De acuerdo con el Feng Shui, el día de nuestro cumpleaños se abre un portal energético único y personal, una oportunidad poderosa para alinear la intención y aprovechar esa energía para manifestar un año colmado de prosperidad, salud y amor.

Esta disciplina de origen chino, asegura que es importante agradecer lo vivido y soltar para dejar espacio para lo nuevo, y para conseguirlo, existe un ritual de tres días, con acciones fáciles y sencillas que limpian tu energía y la preparan para alinearte con tus deseos de cumpleaños.

Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños

Este sencillo ritual tiene una duración de tres días, pues consiste en limpiar y preparar la energía, para después activar su poder de manifestación.

Ritual de limpieza previo a tu cumpleaños

El Feng Shui aconseja realizar una limpieza profunda del hogar siete días antes de tu cumpleaños para soltar lo que ya no encaja con la nueva etapa que estás por iniciar.

Además de limpiar, el Feng Shui recomienda generar movimiento reacomodando los muebles para activar el cambio, renovar la energía del hogar y permitir que fluya con la llegada de tu cumpleaños.

Activa la energía el día de tu cumpleaños

Elige un espacio tranquilo de tu hogar, coloca un objeto que represente tus metas (como una planta, símbolo de crecimiento), enciende una vela asociada a la prosperidad y visualiza con calma tus deseos para el nuevo ciclo.

En tu espacio preparado, repite afirmaciones, escribe tus intenciones para el nuevo año y consérvalas cerca mientras meditas para reforzar tu energía y deseos.

Agradece lo vivido y lo que está por llegar, deja que la vela se apague de forma consciente y guarda o entierra tus afirmaciones para que se manifiesten durante el año.

Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños Elena Vafina/Getty Images

Ritual para un día después de tu cumpleaños

El Feng Shui recomienda dedicar el día posterior al cumpleaños al descanso y la introspección, permitiendo que la energía del ritual se asiente con calma y armonía a través del autocuidado y la reflexión personal.

Incluso puedes tomar un baño relajante, disfrutar de tu postre favorito o hacer algo que te ayude a sentir en calma y feliz, es un acto de amor propio que también activa la energía.

