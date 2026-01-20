Suscríbete
Horóscopos

El ritual de Feng Shui para tu cumpleaños para activar la energía de la abundancia todo el año

En el Feng Shui, el cumpleaños no es solo una fecha para celebrar, sino un poderoso portal energético que puedes aprovechar para activar la prosperidad.

Enero 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños

Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños

Getty Images

De acuerdo con el Feng Shui, el día de nuestro cumpleaños se abre un portal energético único y personal, una oportunidad poderosa para alinear la intención y aprovechar esa energía para manifestar un año colmado de prosperidad, salud y amor.

Esta disciplina de origen chino, asegura que es importante agradecer lo vivido y soltar para dejar espacio para lo nuevo, y para conseguirlo, existe un ritual de tres días, con acciones fáciles y sencillas que limpian tu energía y la preparan para alinearte con tus deseos de cumpleaños.

Te podría interesar: Temporada de Acuario: ¿Cómo te afecta la energía del signo más rebelde del zodiaco signo por signo?

También puedes leer:
signos zodiacales de la realeza británica.jpg
Horóscopos
Estos son los signos zodiacales más comunes en la realeza
Julio 19, 2023
 · 
Emma Duarte
Compatibilidad de Leo con otros signos para el amor
Estilo de vida
Compatibilidad de Leo con otros signos en el amor
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños

Este sencillo ritual tiene una duración de tres días, pues consiste en limpiar y preparar la energía, para después activar su poder de manifestación.

Ritual de limpieza previo a tu cumpleaños

El Feng Shui aconseja realizar una limpieza profunda del hogar siete días antes de tu cumpleaños para soltar lo que ya no encaja con la nueva etapa que estás por iniciar.

Además de limpiar, el Feng Shui recomienda generar movimiento reacomodando los muebles para activar el cambio, renovar la energía del hogar y permitir que fluya con la llegada de tu cumpleaños.

Activa la energía el día de tu cumpleaños

Elige un espacio tranquilo de tu hogar, coloca un objeto que represente tus metas (como una planta, símbolo de crecimiento), enciende una vela asociada a la prosperidad y visualiza con calma tus deseos para el nuevo ciclo.

En tu espacio preparado, repite afirmaciones, escribe tus intenciones para el nuevo año y consérvalas cerca mientras meditas para reforzar tu energía y deseos.

Agradece lo vivido y lo que está por llegar, deja que la vela se apague de forma consciente y guarda o entierra tus afirmaciones para que se manifiesten durante el año.

Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños

Ritual de Feng Shui para manifestar abundancia en tu cumpleaños

Elena Vafina/Getty Images

Ritual para un día después de tu cumpleaños

El Feng Shui recomienda dedicar el día posterior al cumpleaños al descanso y la introspección, permitiendo que la energía del ritual se asiente con calma y armonía a través del autocuidado y la reflexión personal.

Incluso puedes tomar un baño relajante, disfrutar de tu postre favorito o hacer algo que te ayude a sentir en calma y feliz, es un acto de amor propio que también activa la energía.

rituales Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Cortes de pelo que afinan el rostro y marcan los pómulos para un efecto antiedad instantáneo
Belleza
Los 6 cortes de pelo que afinan el rostro, marcan pómulos y quitan años después de los 40 y 50
Enero 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey
Realeza
La estricta regla de Windsor que obligó al príncipe William a renunciar a uno de sus hobbies en su nuevo hogar
Enero 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El cumplido que la reina Isabel dedicaba a Kate Middleton según el príncipe Harry
Realeza
Revelan detalles de la demanda del príncipe Harry contra los tabloides británicos: “sus intrusiones me dejaron paranoico”
Enero 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
David Beckham rompe el silencio y responde al comunicado de su hijo Brooklyn
Entretenimiento
David Beckham rompe el silencio y hace sus primeras declaraciones sobre el comunicado de su hijo Brooklyn
Enero 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez