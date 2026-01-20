Temporada de Acuario: ¿Cómo te afecta la energía del signo más rebelde del zodiaco signo por signo?

La temporada de Acuario se extiende del 20 de enero al 18 de febrero y, durante este periodo, todos los signos del zodiaco sentirán la influencia de su energía rebelde y visionaria, una invitación a romper con la rutina, cuestionar viejas creencias y atreverse a pensar diferente.

Acuario es un signo que además te impulsa a buscar tu libertad, a romper patrones y a ser más auténtico que nunca, dejar de fingir para agradar a los demás y para encontrar tu propia voz, sin dejar que el ruido externo la ponga en silencio.

¿Cómo te afecta la temporada de Acuario según tu signo?

Este 2026, Acuario se posiciona como uno de los signos protagonistas, y su energía impulsará a todos los signos del zodiaco a vivir un proceso de renacimiento.

Aries

La energía se vuelve más social y abierta, invitándote a rodearte de personas que inspiren, a compartir ideas y a recuperar la ilusión con una visión clara de futuro.

Tauro

Tu renacer será incómodo, pero necesario: te llevará a replantear tu rumbo, soltar el control y atreverte a explorar nuevos caminos, y aunque al inicio genere resistencia, esta temporada te impulsa a evolucionar y crecer.

Géminis

El Sol en Acuario despertará tu mente, tu curiosidad y tu deseo de explorar nuevas ideas, para vivir un renacer mental, con mayor claridad, ligereza y apertura para cambiar y abrazar nuevas versiones de ti.

Cáncer

Tu renacer será profundo y silencioso, finalmente soltarás apegos y miedos del pasado, y al tomar distancia emocional desde la conciencia, aprenderás que cuidarte también es una forma de amar.

Leo

El foco estará en tus relaciones, impulsándote a revisar cómo te vinculas y a soltar la necesidad de validación constante, tu renacer llega al construir relaciones más equilibradas, donde el reconocimiento es mutuo y la vida fluye con mayor armonía.

¿Cómo te afecta la temporada de Acuario según tu signo? Getty Images

Virgo

Esta temporada te impulsa a renacer desde lo práctico, es decir, te invita a renovar rutinas y hábitos, a soltar el perfeccionismo y aprender a vivir mejor sin exigirte de más.

Libra

Tu renacer llega al priorizar tu felicidad, soltando la complacencia y recuperando tu brillo natural. Esta temporada despertará tu creatividad y autenticidad, impulsándote a disfrutar y expresarte con mayor libertad.

Escorpión

Será una etapa incómoda, donde los temas emocionales y familiares serán los más removidos para ayudarte a sanar de raíz, poner límites y redefinir qué significa para ti la seguridad, y aprender a soltar el control.

Sagitario

Esta temporada te impulsa a recuperar tu voz: el Sol en Acuario activa la comunicación y las ideas, invitándote a expresarte con claridad, escuchar con apertura y abrirte a nuevas conexiones y aprendizajes.

Capricornio

Esta temporada te invita a salir del modo supervivencia y a replantear el valor de tu tiempo y energía, pues para renacer, deberás priorizar el bienestar y elegir con mayor conciencia, un acto de gran valentía personal.

Acuario

Esta es tu temporada: el Sol en tu signo impulsa un renacer de identidad, con mayor claridad, autenticidad e independencia. Al abrazar tu esencia sin disculpas, confirmas que no necesitas aprobación para estar en el camino correcto.

Piscis

Esta temporada será introspectiva, pues te invita al descanso, al silencio y al cierre de ciclos. Al escuchar tu intuición y soltar el pasado, estarás preparando el terreno para un nuevo comienzo.

