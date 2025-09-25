¡No es Mercurio! Urano retrógrado también te pone de cabeza y así te afecta según tu signo zodiacal

Esta vez no será Mercurio retrógrado el que ponga tu vida de cabeza, del 6 de septiembre de 2025 al 3 de febrero de 2026, Urano retrógrado traerá cambios alocados y nuevas posibilidades a tu vida.

Conocido por ser el planeta de la rebeldía y los cambios inesperados, podrías sentirte motivada y reinventarse por completo y generar cambios inesperados en tu vida, que vayan más alineados con tu propósito.

Sin embargo, estés o no lista para los cambios, este tránsito planetario podría obligarte a cambiar, generando cambios que no esperas.

¿Qué significa Urano retrógrado?

Cuando este planeta parece retroceder en el cielo, se activan procesos de introspección que nos empujan a reflexionar sobre nuestra libertad, la autenticidad y las estructuras que necesitamos transformar.

Sus efectos no son inmediatos ni radicales como los de Mercurio retrógrado, pero sí profundos y, en ocasiones, incómodos.

¿Cómo impactará Urano retrógrado a tu signo zodiacal?

Estas son algunas de las sacudidas que te harán sentir Urano retrógrado en Géminis, no sólo experimentarás cambios, también podrías descubrir verdades ocultas.

Aries

Tus finanzas y la forma en cómo generas ingresos serán los temas en los que debes de poner tu atención esta temporada, por en orden tus finanzas y reinvéntate para encontrar nuevas oportunidad en el mundo laboral

Tauro

Como Urano transita tu signo, la revolución será mucho más personal, te sentirás con ganas de romper las viejas etiquetas que no te han permitido mostrar tu lado más auténtico, y así brillar de manera natural.

Géminis

Urano está retrógrado en tu signo, por lo que la revolución será interna, presta mucha atención a tus sueños, pues podría recibir mensajes importantes en ellos y conecta con tu intuición a través de la meditación.

Cáncer

Tus vínculos más cercanos estarán en la mira, llegó el momento de que prestes atención a tus relaciones personales de amistad, familiares y de pareja, y con la mente fría identifiques quiénes sí podrán continuar en tu vida, y quiénes definitivamente deben salir para siempre.

¿Cómo impactará Urano retrógrado a tu signo zodiacal? Getty Images

Leo

Tu área profesional se sacude, pues te sentirás con ganas de descubrir nuevos caminos hacia tus objetivos profesionales, por lo que tus metas se verán sacudidas, y esto podría traerte un poco de incomodidad.

Virgo

Llegó el momento de salir de tu zona de confort y olvidarte de la rutina que ya no te permite seguir creciendo y evolucionando, amplía tus horizontes y anímate a estudiar o aprender algo nuevo.

Libra

Te sentirás obligada a transformar tus relaciones y la forma en cómo te comunicas con los demás, es momento de soltar lo que ya no debe formar parte de tu vida.

Escorpión

Tus relaciones más íntimas estarán bajo la lupa, no se trata de rupturas inmediatas, sino de sanar viejas heridas y rencores que no les permite lograr mayor estabilidad, busca una forma más sana de vincularte con quienes más te importan

Sagitario

Tu estilo de vida se verá transformado, Urano te obligará a cambiar y mejorar tus hábitos para mejorar tu estado de salud, incluso la forma en cómo organizas tu tiempo se podría ver afectada de forma inesperada.

Capricornio

Te sentirás más creativa que nunca, y esto te impulsará a buscar nuevas oportunidad en el romance y las relaciones, podrías encontrar el amor en el lugar en donde menos lo esperas, y si ya estás en pareja, la relación podría pasar al siguiente nivel.

Acuario

Como regente de tu signo, Urano te confronta con tu pasado y tu vida familiar, ya podrás seguir postergando este trabajo de sanación, donde deberás darle cierre a viejas heridas y transformar la dinámica familiar.

Piscis

Surgirán nuevas ideas, contactos y cambios en tu entorno inmediato que te llevarán a expandirte, incluso podrías hacer un viaje inesperado o hasta mudarte de hogar sin planearlo.

