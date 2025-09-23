Temporada de libra: ¿cómo te afectará su energía según tu signo zodiacal?

La temporada del signo de Libra ha comenzado, su energía se podrá sentir del 22 de septiembre al 22 de octubre, trayendo consigo un aire de cambio y transformación, pues te obligará a encontrar el equilibrio en las diferentes áreas de tu vida.

Libra es el signo que rige las relaciones, la justicia y las decisiones compartidas, pero para encontrar la armonía en estas áreas de nuestra vida, es importante enfrentarnos a esas verdades que muchas veces decidimos ignorar.

¿Cómo influye la temporada de libra en tu signo del zodiaco?

Libra es un signo de aire que está regido por Venus, el planeta del amor y el dinero, por los que estas áreas de tu vida podrían ser las más afectadas durante su temporada.

Aries

La temporada de libra te pide que madures en tus relaciones, ya no podrás evitar las conversaciones incómodas con tu pareja o amigos, pues si están desequilibradas, tendrás que trabajar en ellas.

Es momento de olvidarte de las fantasías, de perderte en el “nosotros” y defender también tu independencia.

Tauro

Amor propio es lo que tendrás que poner en práctica esta temporada, revisa tus rutinas y horarios, es momento de crear un equilibrio que te permita llevar una vida más saludable, priorizando tus alimentación, salud y horarios de descanso, pues el estrés podría ponerte en jaque.

Géminis

Tu zona de romance y creatividad estarán muy activos, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro, por lo que debes dejar de enfocarte en las relaciones frívolas y priorizar aquellas que te den equilibrio entre emoción y estabilidad.

Cáncer

Es momento de revisar tu mundo interno, pues además de poner en órden tu mundo externo, es importante que pongas en orden tus emociones para estar en equilibrio, elige sanar esas relaciones del pasado que todavía pesar en tu presente, recuerda que lo que siembres hoy, será el fruto que coseches mañana.

Leo

Es una temporada ideal para crear nuevas conexiones, tendrás la oportunidad de conocer a nuevas personas que te darán un visión diferente de la vida, pero cuidado, no siempre tienes que ser el centro de atención, así que cuida tu ego y date la oportunidad de aprender.

¿Cómo influye la temporada de libra en tu signo del zodiaco? vgorbash/Getty Images

Virgo

La temporada de Libra trae como protagonista tu relación con el dinero y tus finanzas personales, que están íntimamente ligadas con tu autoestima, pues tienes que recordar que tu valor no depende de lo que generas, sino de lo que eres. Esto te ayudará a atraer mayores oportunidades que harán crecer tus finanzas.

Libra

El protagonista de la temporada y el comienzo de tu retorno solar, recuerda que los cierres, aperturas y decisiones que tomes en este ciclo, serán de suma importancia, pues definirán los próximos 12 meses de tu vida, ¡no temas mostrar tu lado más auténtico!

Escorpión

Es tiempo de hacer introspección, recuerda que los finales también significan renacimiento, algunos miedos o emociones que habían mantenido ocultas pueden salir a la luz para que los trabajes y puedas finalmente cerrar ciclos para poder avanzar a una nueva etapa de tu vida.

Sagitario

Tu zona de amistades y proyectos serán el foco de esta temporada de Libra, que te invita a soñar en grande pero con estrategia, es importante que te rodees de personas que estén en sintonía con tus metas, para que puedas avanzar de verdad.

Capricornio

Es momento de tomar decisiones que impactarán de forma directa a tu carrera profesional, pues podrían llegar nuevas oportunidades laborales o ascensos que te piden mostrar tu lado más diplomático. Lo más recomendable es que no tomes decisiones de manera impulsiva y negocies con inteligencia.

Acuario

Es momento de romper con la rutina, podría surgir en tu interior la necesidad de dejar atrás viejas creencias y preguntarte qué es lo que realmente despierta tu espiritualidad, esto podría traer nuevos viajes o incluso mudanzas que te lleven a crecer y expandir tu mente.

Piscis

Es momento de enfrentar los apegos, las dependencias y los secretos que afectan tus vínculos. Pueden surgir asuntos de dinero en pareja, herencias, inversiones o emociones que demandan una honestidad absoluta.

