Suscríbete
Horóscopos

Portal 11/11: El mensaje que el Universo quiere enviarte según tu signo del zodiaco

El portal 11/11 es uno de los más potentes del año, ya que su energía abre una puerta ideal para manifestar nuestros deseos y atraer lo que anhelamos, ¿qué podrás manifestar según tu signo?

November 07, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Qué podrás manifestar en el portal 11/11 según tu signo del zodiaco?

¿Qué podrás manifestar en el portal 11/11 según tu signo del zodiaco?

Getty Images

De acuerdo con expertos en astrología y numerología, el 11 del mes 11 marca un momento de renacimiento, conexión y manifestación, cuando las energías del universo se alinean para ayudarnos a hacer realidad nuestros deseos más profundos.

El portal 11/11 es perfecto para manifestar porque se da cuando el Sol todavía está en Escorpio, el signo del renacimiento y la transformación emocional, por lo que la energía se vuelve mucho más magnética.

Te podría interesar: Portal energético 11/11: ¿Qué significa y cuáles son las mejores frases de manifestación para aprovechar su energía?

Sigue leyendo
street style Sarah Posch luce un abrigo rojo hasta la pantorrilla con solapas de pico de Liu Jo; un minivestido plateado brillante de Nochevieja cubierto de lentejuelas detalle nudo Zara clutch .jpg
Horóscopos
Horóscopo Chino 2025: Predicciones para todos los signos
January 15, 2025
 · 
Araly Mendoza
Horóscopo de septiembre: Predicciones personalizadas para tu signo.
Horóscopos
Despierta tu potencial en 2025: 5 claves para conectar con la energía del 9, según la numerología
January 02, 2025
 · 
Beatriz Velasco

¿Qué podrás manifestar en el portal 11/11 según tu signo del zodiaco?

Este portal 11/11 es momento de pedir, declarar y hacer rituales de manifestación, pero no dudes en consultar tu horóscopo para saber con qué energía estás en mayor sintonía.

Aries

Es una temporada para cosechar todo lo que has sembrado con esfuerzo, el Universo te dice que es necesario ponerte en acción para que tus metas se cumplan más rápido.

Tauro

Es tiempo de dejar ir el control y confiar en que el universo ya trazó el camino ideal para ti, pues se manifiesta desde la gratitud, y no desde la carencia, todo llegará a ti.

Géminis

Tus palabras serán decretos, por eso es importante que cuides todos lo que digas en esta fecha, pues podría convertirse en una semilla. Si declaras con claridad, orden y dirección, el Universo te escuchará mejor.

Cáncer

Tu alma pedirá una limpieza profunda: sanar, perdonar y hacer sitio para lo que está por venir. Cuando dejes ir la nostalgia, el universo entrará con amor, luz y nuevas conexiones.

Leo

El Universo te pide brillar más desde el alma y no desde el ego, toda esa admiración y reconocimiento que estás buscando, llegará cuando dejes de buscar la aprobación.

Portal energético 11/11: ¿Qué significa y cuáles son las mejores frases de manifestación para aprovechar su energía?

Portal energético 11/11: ¿Qué significa y cuáles son las mejores frases de manifestación para aprovechar su energía?

Getty Images

Virgo

Has trabajado mucho y el Universo quiere darte las recompensas, pero es importante que se lo permitas, deja de preocuparte del cómo y cuándo y solo confía.

Libra

Si has permanecido en relaciones desequilibradas o conexiones que agotan tu energía, este portal te enseñará a ponerte en primer lugar, para atraer relaciones sinceras.

Escorpión

Este portal será tu resurrección energética: sanarás, cerrarás ciclos, perdonarás lo imperdonable, y todo eso que te doler, se convertirá en sabiduría y amor propio.

Sagitario

Deja de dudar de ti y confía en que el Universo te ayudará a manifestar tu crecimiento personal y nuevas metas que te llevarán a vivir experiencias que no imaginas.

Capricornio

Este 11.11 manifestarás estabilidad, éxito y solidez con un sentido más profundo. Atrévete a pensar en grande: el universo recompensa tu constancia y compromiso.

También puedes leer:
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Estilo de vida
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
June 12, 2018
 · 
Vanidades
signos de fuego.jpg
Horóscopos
La extraña característica de los signos de fuego que los puede llevar a vivir en solitario
August 10, 2023
 · 
Emma Duarte

Acuario

Este portal marcará un salto cuántico en tu conciencia: aquello que antes te generaba dudas ahora cobrará claridad. Manifestarás ideas, proyectos y vínculos que resonarán con tu autenticidad más pura.

Piscis

Tu intuición se activará con fuerza: sabrás qué pedir, cuándo hacerlo y de qué manera. Presta atención a tus sueños, anota las señales y confía en lo que tu corazón te susurre.

signos del zodiaco
Melisa Velázquez
Relacionado
Kate Middleton se niega a que Meghan Markle vuelva a la realeza
Realeza
La dura decisión de Kate Middleton contra Meghan Markle: “No quiere que vuelva a la realeza”
November 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Las princesas Beatriz y Eugenia de York se dejan ver por primera vez en público tras el destierro de su padre
Realeza
Beatriz y Eugenia de York reaparecen cómplices y cercanas en su primera salida tras el escándalo de su padre
November 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe Harry pide disculpas por llevar gorra de los Dodgers
Realeza
Harry explica su polémica elección de gorra y pide disculpas a Canadá
November 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El vestido animal print y lentejuelas de Victoria de Suecia
Realeza
Animal print, lentejuelas y un gran escote, así es el look más arriesgado de Victoria de Suecia
November 07, 2025
 · 
Melisa Velázquez