Portal energético 11/11: ¿Qué significa y cuáles son las mejores frases de manifestación para aprovechar su energía?

El próximo 11 de noviembre se abre uno de los portales energéticos más poderosos del año, se trata del portal 11/11, que reúne el poder de la numerología y el de la espiritualidad para manifestar una nueva realidad.

De acuerdo con los expertos en el tema, el día 11 del mes 11, representa un momento de renacimiento, conexión y manifestación, en el que las energías del universo se alinean para ayudarnos a materializar nuestros deseos más profundos.

¿Qué es el portal 11/11?

En la numerología, el número es considerado un número maestro que simboliza la intuición y la apertura espiritual y durante el portal 11/11 esta energía se multiplica, generando una frecuencia energética que impulsa la manifestación consciente.

A diferencia de otros portales que han representado cierres de ciclos, este portal marca la energía de inicios y manifestaciones, pero desde el conocimiento que dejaron los portales anteriores.

En esencia, es alinear nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, para poder manifestar nuestros deseos.

¿Qué hacer durante el portal 11/11?

Para aprovechar al máximo la energía del portal 11/11, es fundamental tomarse un momento para la introspección y definir con claridad nuestras intenciones, recuerda que durante este día tus pensamientos tienen un poder especial, aquello en lo que enfoques tu atención, se manifestará.

La gratitud es el punto de partida, ya que eleva nuestra vibración, atrae energías positivas y nos ayuda a mantener una mente receptiva.

Frases de manifestación para el portal 11/11

Estas afirmaciones pueden ayudarte a sintonizar con la energía de manifestación del día:

“Estoy alineada con el universo y todo lo que deseo llega a mí en el momento perfecto”.

“Soy energía creadora; todo lo que imagino puede hacerse realidad”.

“Merezco amor, abundancia y bienestar en todas sus formas”.

“El universo conspira a mi favor y todo fluye con armonía”.

“La prosperidad fluye hacia mí con facilidad y sin esfuerzo”.

“Cada día atraigo nuevas oportunidades que me acercan a mis metas”.

“El dinero y la energía positiva circulan constantemente en mi vida”.

También puedes crear tus propias afirmaciones, recuerda hacerlo en tiempo presente y agradeciendo como si ya fueran una realidad, recuerda que lo más importante es la intención que pones en cada una de ellas.

