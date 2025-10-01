Superluna del 7 de octubre: ¿qué significa la Luna de la Cosecha y qué rituales hacer para la abundancia?

El próximo 7 de octubre podremos disfrutar de uno de los eventos astronómicos más bellos del año, se trata de la Luna de la Cosecha, que se caracteriza por su intenso brillo y su tamaño aparentemente mayor por su cercanía con la Tierra.

Sin embargo, más allá de su belleza, la Luna de la Cosecha tiene un significado más espiritual, donde es habitual realizar rituales que conecten con su energía para cerrar ciclos, sembrar nuevas intenciones y atraer mayor abundancia.

¿Qué significa la Luna de la Cosecha del 7 de octubre?

Se le llama luna de la cosecha por ser la más cercana al equinoccio de otoño que ocurrió el pasado 22 de septiembre, pero también porque se relaciona con las civilizaciones antiguas, pues los agricultores aprovechaban su luz para prolongar su jornada y recolectar los últimos frutos, antes de la llegada del invierno.

Hoy en día, también se relaciona con el momento ideal para cerrar ciclos y sembrar nuevas intenciones, agradecer todas las cosas que cosechamos a lo largo del año y preparar el terreno para conseguir nuevos objetivos.

Para muchos, la energía de esta Luna es ideal para atraer abundancia y riqueza en todos los ámbitos de tu vida.

Ritual con velas para la Luna de la Cosecha автор/Getty Images/iStockphoto

Rituales para hacer durante la Luna de la Cosecha y atraer abundancia

Para renovar tu energía y atraer la abundancia a tu vida, lo más importante es sentirte agradecida por todo lo que has vivido en el año.

Ritual de agradecimiento con velas

Entre los rituales más practicados durante la Luna de la Cosecha, destaca el uso de velas, considerado uno de los más poderosos y simbólicos.

En un lugar tranquilo de tu hogar coloca tres velas, una blanca, una dorada y una verde, al encenderlas, escribe una lista con todo aquello que agradeces, todas esas situaciones que te dieron alegría, que te enseñaron y te ayudaron a crecer, y todos esos proyectos que pudiste materializar.

De esta forma estas agradeciendo todo lo que cosechaste a la largo del, mientras preparas el terreno para sembrar nuevas intenciones.

Ritual para sembrar nuevas intenciones

Otro de los rituales más populares para conectar con la energía de la Luna de la cosecha y manifestar abundancia en tu vida, es escribir en un papel todas esas cosas que quieres lograr, deberás hacerlo en presente, como si ya lo tuvieras, y pueden ser cosas que van de lo material a lo sentimental y profesional.

Luego de escribir tus nuevas intenciones, en un frasco con arroz y lenteja, símbolo de la abundancia, deberás colocar el papel doblado y dejarlo bajo la luz de la luna para que se cargue con su energía.

