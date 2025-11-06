Suscríbete
Venus en Escorpio: pasión, intensidad y cambios profundos en el amor según tu signo zodiacal

Del 6 al 29 de noviembre, Venus, el planeta del amor, entra en Escorpio, uno de los signos más intensos y magnéticos del zodiaco que transformará por completos tus romances.

November 06, 2025 
Melisa Velázquez
¿Cómo te afecta Venus en Escorpio según tu signo del zodiaco?

Getty Images

Este 6 de noviembre el planeta del amor, Venus, entra en el signo de Escorpio, un tránsito planetario que estará activo hasta el 29 de noviembre, y que trae consigo una energía transformadora que estará afectando a todos nuestros vínculos personales.

Las relaciones más afectadas serán las románticas, pues durante este tránsito, las relaciones, los valores, los deseos y los recursos compartidos se ven sacudidos: se busca autenticidad, intensidad, conexión que vaya al fondo, no solo apariencia.

Algunos vínculos se fortalecerán, otros se romperán y nuevas relaciones podrían surgir bajo la energía Venus en Escorpio, checa cómo te afectará según tu signo.

Aries

Tus relaciones podrían volverse más intensas; sin embargo, esto no es precisamente bueno, pues podrías sentir celos y deseos de ser posesiva con tu pareja, lo que podría causar tensión en la relación.

Tauro

Tus relaciones serán una especie de espejo del que deberás aprender, las relaciones desequilibradas llegarán a su fin, pero las estables se fortalecerán, es un periodo done te costará dejar ir, pero al final te beneficiará.

Géminis

Venus en Escorpio despertará emociones intensas y difíciles de poner en palabras. Durante esta etapa, la lógica quedará en segundo plano, ya que serán tus sentimientos los que te orienten y te impulsen a tomar decisiones desde lo más profundo de tu intuición.

Cáncer

Si estás en pareja, tu vínculo podría fortalecerse y volverse más intenso; pero si estás soltera, podrías experimentar una conexión intensa, que depertará sensaciones que pensabas estaban dormidas.

Leo

Es posible que durante este tránsito afloren viejas heridas familiares, emociones que habías mantenido ocultas o un fuerte deseo de controlar aquello que amas. Sin embargo, Venus en Escorpio llega para enseñarte a confiar, dejar fluir y liberar la necesidad de tenerlo todo bajo control.

Cómo es tu forma de dar y recibir amor según tu venus natal

Getty Images

Virgo

Ha llegado el momento de enfrentar esas conversaciones que habías estado posponiendo. Aunque intentes mantener la calma y analizar todo desde la razón, las emociones tomarán protagonismo, haciéndote sentir más vulnerable y receptivo de lo habitual.

Libra

En el plano emocional, buscarás vínculos auténticos, intensos y recíprocos, y si no encuentras esa profundidad que te haga sentir realmente conectada, perderás el interés rápidamente.

Escorpio

Tu atractivo estará en su punto más alto y tus deseos se manifestarán con una fuerza arrolladora. Anhelarás experiencias intensas y significativas, lo que podría atraer vínculos kármicos, reencuentros inesperados o personas que pongan a prueba tu mundo emocional.

Sagitario

Este será un periodo de introspección profunda, ideal para reflexionar sobre tu manera de amar y reconocer los patrones que repites en tus relaciones. Podrías sentir una atracción intensa hacia alguien inalcanzable o que representa un desafío emocional.

Capricornio

Tu entorno social entrará en un proceso de depuración: las conexiones superficiales se desvanecerán, mientras que las relaciones genuinas se fortalecerán. Podrías cruzarte con alguien que transforme tu manera de entender el amor.

Acuario

Venus en Escorpio sacará a la luz tu relación con el control: si lo empleas como escudo terminarás alejándote de los demás, pero si lo canalizas desde la confianza y la fortaleza emocional, se convertirá en un impulso para crecer y fortalecer tus vínculos.

Piscis

Te abrirás a nuevas formas de amor, más profundas, más conscientes y más reales, incluso podrías enamorarte de alguien diferente o sentirte atraído por algo que te saca de tu zona de confort.

Melisa Velázquez
