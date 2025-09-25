Catherine Zeta-Jones nos enseña a usar el blazer con mini vestido a los 50+

Previo al estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, ‘Wednesday’, la actriz británica, Catherine Zeta-Jones, que está celebrando su cumpleaños número 56, ha hecho gala de sus looks más góticos durante la promoción, haciendo un guiño elegante a su personaje de Morticia Addams.

Sin embargo, uno de los looks góticos de la actriz, que más miradas ha capturado, es un vestido midi de encaje, que deja claro que la sensualidad se lleva a cualquier edad.

Catherine Zeta-Jones luce con elegancia vestido midi de encaje con blazer

Fue durante su visita al programa de televisión Late Night with Seth Meyers, a principios del mes de septiembre, donde Catherine deslumbró con este look gótico con el que lucía elegante y sensual, pero sin perder la elegancia que la caracteriza.

Zeta-Jones apostó por un minivestido negro en encaje con transparencias, que complementó con un blazer satinado de corte clásico y unas medias cristal que, lejos de restar protagonismo, añadieron un aire refinado y equilibrado al look.

La actriz dejó claro que son estos detalles los aliados infalibles para estilizar y completar un conjunto de encaje, sin importar la edad.

Catherine complementó su estilismo con gafas de sol oversize y unos tacones negros que le dieron el toque final de glamour, una apuesta impecable que nos invita a i incorporar el encaje en nuestros looks sin miedo.

El look gótico elegante de Catherine Zeta-Jones Raymond Hall/GC Images

Los looks góticos de Catherine Zeta-Jones

A lo largo de la promoción de la serie de Netflix, que estuvo bajo la dirección de Tim Burton, Catherine ha echado mano de la técnica method dressing, donde el artista hace guiños a su personaje durante los eventos de promoción.

Con esto, la actriz ha demostrado que lo gótico no está peleado con la elegancia y sobriedad, pues ha brillado más que nunca en las alfombras rojas, acaparando las miradas y demostrando que la edad es solo un número.

