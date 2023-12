Cómo llevar traje sastre con falda corta al estilo de Julia Roberts

Cuando hablamos de Julia Roberts, se nos viene a la mente las numerosas películas que ha llegado a protagonizar, mientras que su estilo en diferentes eventos y alfombras roja tampoco nos ha dejado de sorprender, pues ahí ha dejado claro que se ha convertido en la reina del traje sastre con falda.

Lejos de no verse bien, en realidad, este tipo de piezas le sientan de maravilla a la actriz de 56 años y, sobre todo, le ayudan a rejuvenecer su estilo. Por ello es que hoy analizaremos algunas de sus claves y secretos para incluir la falda corta a sus trajes, sin dejar de verse a la moda.

Las claves de estilo de Julia Roberts para lucir traje sastre con falda

Analizando a detalle estos looks de la protagonista de Pretty Woman, podemos darnos cuenta que ella suele incluir los blazers oversize, para que sean casi del mismo largo de la falda con la que lo combina. Y si bien resulta curioso esta elección, tampoco sorprende dado a que las prendas de gran tamaño aportan un estilo muy casual, no por nada son recurrentes en el street style.

Julia Roberts suele combinar blazers oversize y faldas cortas para sus trajes sastre Getty Images

También, siendo más minuciosos, hay que destacar que además de usar blazers y sacos grandes, estos también suelen tener doble botonadura, y con lo cual nos hemos dado cuenta que le brindan un aire mucho más serio y formal a su atuendo, cosa que contrasta bastante bien con lo atrevido que puede llegar a ser una falda corta.

En cuanto a colores, podemos decir también que no le gusta arriesgar tanto y prefiere los tonos neutros o muy claros. Así pues, no sería nada raro verle un traje gris a rayas, un blazer y falda en negro o hasta un tono rosa pastel, como el que eligió lucir para la presentación de Leave The World Behind.

Por otro lado, las blusas blancas son también un básico para Julia Roberts, a la hora de combinar un traje sastre con falda. Por lo que esta prenda la ha lucido también junto con sus blazers y faldas, aunque su estilo resulta ser tan versátil que un día puede cambiar la blusa blanca por un top.

Aunado a lo anterior, su actitud y confianza también se convierten en una de sus principales herramientas para lucir falda corta, pues no le tiene miedo a vestirlas y combinarlas con piezas que se supone solo van con cierto tipo de look.