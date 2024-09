Cómo usar transparencias con elegancia: inspírate en los estilos de Lily Collins y Natalie Portman

Este otoño 2024, las transparencias se convierten en la nueva protagonista de la moda, pero tenemos que ser muy transparentes en este tema: no es la tendencia más fácil de usar, principalmente porque puede ser muy reveladora, si no se sabe llevar.

Nos inspiramos en las últimas apariciones de Natalie Portman y Lily Collins para tomar anotaciones de estilo y así descubrimos que este trend te brinda la oportunidad de experimentar con diferentes estilos y textura.

Nuestra conclusión: las transparencias son una tendencia que se puede llevar de manera elegante y sofisticada.

Transparencias con estilo

Las transparencias son un recurso estilístico que puede parecer desafiante o incluso arriesgado, y que tiene el potencial de ser increíblemente elegante cuando se utiliza de la manera correcta. Toma nota:



No tienes que mostrar de más: Contrario a lo que podría pensarse, usar prendas transparentes no tiene que ser audaz ni revelador. No siempre tiene que ser en un vestido, puedes usar en una blusa, una falda o pantalón, incluso, puede ser un detalle dentro de una prenda.

Lily a menudo elige vestidos con áreas transparentes para añadir interés visual a su look. Getty Images

El atractivo de las transparencias radica en la forma en que puede transformar un atuendo simple en algo extraordinario. La clave está en cómo se combinan y se equilibran las piezas interiores y exteriores.

Inspírate en los estilos de Lily Collins y Natalie Portman

Lily y Natalie son ejemplos perfectos de cómo incorporar transparencias en tu guardarropa, manteniendo siempre un aire de clase:

Famosa por su estilo romántico y femenino, Lily tiene la habilidad para combinar delicadeza y sofisticación es envidiable. En una de sus más recientes apariciones, como parte de la promoción de la nueva temporada de la serie Emily in Paris, la actriz nos mostró cómo usar transparencias de forma elegante. Su vestido corto negro, con transparencias en la parte superior (mangas y escote), fue estratégicamente acompañado de un brasiere con cintas tipo cadena. Para completas su look, usó un par de zapatos-joya que realzaron su feminidad.

Si una parte de tu atuendo es transparente, intenta equilibrarla con prendas más opacas. Dior

Por su parte, Natalie eligió otro tipo de transparencias. En el 50º Festival de Cine Americano de Deauville, la actriz optó por un vestido de la colección Dior resort 2025 que combinaba a la perfección romanticismo y modernidad. La pieza, realizada en una delicada malla con incrustaciones de cristal, presentaba un corpiño ceñido con un cinturón metálico que marcaba su cintura. El escote joya, adornado con pequeñas piedras preciosas, realzaba su rostro, mientras que las voluminosas mangas abullonadas, confeccionadas en un tejido transparente, le otorgaban un aire de fantasía.

Las transparencias no son solo una tendencia, sino una forma de expresar tu individualidad y estilo personal. Siguiendo los consejos inspirados en Lily Collins y Natalie Portman, puedes crear looks que no solo sean modernos, sino también atemporales.