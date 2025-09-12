Suscríbete
Dakota Johnson impacta con audaz vestido negro con encaje y transparencias

Así fue el look que Dakota Johnson eligió para la gala anual de la Fundación Kering para el cuidado de las mujeres 2025.

September 11, 2025 • 
Karen Luna
Rutina de ejercicio de Dakota Johnson

Dakota Johnson impacta con audaz vestido negro con encaje y transparencias

Getty Images

Hay apariciones que se quedan para siempre en nuestras memorias, y lo que hizo Dakota Johnson en la Caring for Women Gala de la Kering Foundation es uno de esos momentos. La actriz llegó con un vestido negro de Gucci que tenía todo lo que una fashion lover como yo sueña, hablo del encaje, transparencias y ese aire atrevido que solo ella sabe llevar con tanta naturalidad.

El vestido Gucci de Dakota Johnson que lo dijo todo sin palabras

El diseño de Gucci jugaba con capas de encaje y zonas de transparencia que insinuaban más de lo que mostraban, consiguiéndo ese equilibrio de sensualidad con elegancia que tanto amamos. El corte era largo, con detalles bordados que brillaban bajo las luces, y un corset que moldeaba su silueta sin necesidad de caer en excesos.

Dakota decidió apostar por lo audaz, pero de una forma muy sofisticada. El negro profundo del vestido era el lienzo perfecto para los destellos de pedrería y las transparencias estratégicas que dejaban ver su piel con sutileza. Era imposible no mirarla.

Una elección de estilo coherente con su personalidad

Lo que más me gusta de Dakota Johnson es que nunca se ve disfrazada, su estilo es auténtico, relajado, y siempre mantiene esa mezcla entre lo clásico con lo rebelde. Justo en esta ocasión, ella decidió marcar la diferencia con un vestido que parecía hecho para ella.

Complementó el look con un peinado sencillo, sujetando el pelo con ondas naturales, y un maquillaje en tonos neutros que resaltaba sus ojos. Nada compitió con el vestido, porque ella sabe que cuando la prenda es protagonista, todo lo demás debe estar al servicio de ese impacto.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 6.01.19 PM.jpeg

El vestido Gucci de Dakota Johnson que lo dijo todo sin palabras.

Getty Images

Gala anual de la Fundación Kering para el cuidado de las mujeres 2025

La gala, organizada por la Kering Foundation, no es un evento cualquiera: busca recaudar fondos y crear conciencia contra la violencia hacia las mujeres. Y en ese contexto, la elección de Dakota tuvo aún más fuerza. No era solo un vestido bonito, era un statement: la moda como una forma de expresarse, de ser fuerte, libre y dueña de su cuerpo.

Para mí, eso es lo que hace tan especial a Dakota, que no solo llevó un Gucci impresionante, sino que llevó actitud, seguridad y presencia.

En un mundo donde las alfombras rojas a veces parecen copias de sí mismas, Dakota Johnson logra recordarnos que arriesgarse es parte del juego de la moda. Su vestido negro con encaje y transparencias en la Caring for Women Gala no fue solo una elección estilística: fue un recordatorio de que se puede ser sensual, sofisticada y poderosa al mismo tiempo.

Y sí, lo confieso; después de verla, corrí a guardar referencias de vestidos con encaje negro, porque Dakota nos acaba de regalar uno de los looks más memorables de esta temporada.

