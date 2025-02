De Miley Cyrus a Olivia Rodrigo: los vestidos cut out fueron la opción ganadora de los Grammy 2025

La alfombra roja de los Premios Grammy 2025 fue un espectáculo de moda en sí mismo, con celebridades de la música mostrando sus mejores looks. Una tendencia que destacó por encima de las demás fue, sin duda, la de los vestidos cut out. Desde Miley Cyrus hasta Olivia Rodrigo, las celebridades no dudaron en mostrar sus figuras con los diseños más atrevidos y sexys.

Los vestidos cut out se han convertido en una opción ganadora para las alfombras rojas, ya que permiten a las estrellas mostrar su lado más sensual y moderno. Los cortes estratégicos en la tela resaltan las curvas y añaden un toque de misterio y sofisticación. Además, estos vestidos son muy versátiles y pueden adaptarse a diferentes estilos y personalidades.

La edición 68 de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, no solo fue una celebración de la excelencia musical, sino también un emotivo evento marcado por la solidaridad y el compromiso social. La gala se convirtió en un escenario para recaudar fondos en apoyo a los damnificados por los devastadores incendios forestales que azotaron la región. Durante la ceremonia se invitó a los asistentes y televidentes a realizar donaciones para brindar asistencia a los afectados, incluyendo músicos, personal de la industria y socorristas que se encontraban en primera línea de fuego.

La tendencia de Miley Cyrus

Aunque ésta no es la primera ocasión en la que la cantante Miley Cyrus usa un vestido cut out, con estratégicos recortes. Fiel a su estilo vanguardista y rebelde, durante la noche de los Grammy 2025, la cantante lució un vestido de cuero negro de Saint Laurent, una pieza que fusionaba a la perfección la elegancia clásica con el toque edgy que la caracteriza.

El vestido presentaba un escote halter con un diseño dramático y sensual. Getty Images

El vestido, con un dramático escote halter entrecruzado y un prominente corte en forma de diamante en el abdomen, realzaba su figura de manera espectacular. Miley complementó su look con accesorios dorados de Tiffany & Co., incluyendo brazaletes y anillos gruesos que añadían un toque de glamour a su atuendo. Su cabello, liso y elegante con un flequillo recto, completaba la estética chic y sofisticada de su look.

El cut out de Olivia Rodrigo

El impecable sentido de la moda de Olivia Rodrigo se hizo presente en la alfombra roja, quien hizo su entrada triunfal con un vestido negro de ensueño. La pieza de Versace, que presentaba un escote pronunciado y un diseño que realzaba su figura, fue complementada a la perfección con exquisitas joyas de Chaumet, añadiendo un toque de lujo y sofisticación a su look.

La embajadora de Lancôme, Rodrigo se unió a otras estrellas en la glamurosa ceremonia celebrada el 2 de febrero de 2025, donde la moda y la música se fusionaron en una noche de celebración y estilo. La elección de Olivia para la ocasión demostró una vez más su habilidad para combinar la elegancia clásica con toques modernos y sensuales, convirtiéndola en una de las figuras más destacadas de la noche.

Olivia Rodrigo asistió a los Premios Grammy 2025 con un impresionante vestido negro de Versace Getty Images

¿Cómo usar vestidos cut out?

Nunca digas nunca. Los vestidos con aberturas pueden realzar tus atributos de manera sutil y elegante. Un escote en la espalda, un corte lateral discreto o una abertura en la clavícula pueden añadir un toque de sensualidad sin caer en lo revelador.

La elección del modelo ideal, la forma de tu cuerpo es un factor determinante. Los estilos en forma de A, que se ajustan en la cintura y se ensanchan gradualmente hacia abajo, favorecen a la mayoría de las figuras. Los vestidos ajustados, por su parte, pueden realzar las curvas de manera sofisticada si se eligen con cuidado.

Los Premios Grammy 2025 demostraron una vez más que la moda y la música están intrínsecamente ligadas. Los vestidos cut out fueron la opción ganadora de la noche, con celebridades como Miley Cyrus y Olivia Rodrigo liderando la tendencia. Estos diseños atrevidos y sensuales resaltaron la belleza y la personalidad de cada estrella, convirtiéndolas en el centro de atención de la alfombra roja.