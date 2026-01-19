¿De qué murió Valentino Garavani? Esto se sabe del deceso del diseñador italiano

Este 19 de enero se dio a conocer el lamentable fallecimiento del diseñador italiano, Valentino Garavani a los 93 años de edad en su residencia en Roma, uno de las últimas leyendas del mundo de la moda contemporánea.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en el perfil oficial de Instagram de la fundación Valentino Garavani: “El gigante de la moda falleció serenamente en su residencia de Roma, rodeado del afecto de sus seres queridos”.

¿De qué murió Valentino Garavani y cómo será el funeral del diseñador italiano?

Valentino, quien falleció de causas naturales, en la paz de su residencia en Roma, será despedido en la Piazza Mignanelli, según el mismo comunicado que dio a conocer la noticia de su deceso.

La cámara ardiente se instalará en la sede de PM23, situada en la Piazza Mignanelli 23 de Roma, y permanecerá abierta al público el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, entre las 11:00 y las 18:00.

Las exequias tendrán lugar el viernes 23 de enero, a las 11:00, en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la capital italiana.

¿Quién fue Valentino Garavani, diseñador italiano?

Valentino Garavani, nacido en Voghera, Italia, en 1932, fue uno de los diseñadores de moda, más influyentes del siglo XX, pues después de estudiar en la École Des Beaux-Arts de París y ser aprendiz de couturiers de la talla Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, regresó a Roma en 1959 para fundar su casa de moda, Valentino.

Su estilo se convirtió en sinónimo de elegancia, lujo y sofisticación atemporal, célebre también por crear el icónico “rojo Valentino”, el tono que se convirtió en su sello personal y un referente de la moda internacional.

Sus diseños, caracterizados por siluetas impecables, tejidos exquisitos y un estilo refinado, vistieron a reinas, princesas y celebridades como Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor y, más recientemente, figuras de la realeza europea.

En 2008 se retiró oficialmente de las pasarelas, dejando un legado que marcó profundamente la historia de la moda.

