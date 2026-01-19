La piedra de nacimiento que Kate Middleton lleva en varias de sus joyas y que está causando sensación

El pasado 9 de enero, Kate Middleton celebró su cumpleaños número 44 y, una vez concluidas las celebraciones, retomó su agenda real el 15 de enero, la princesa organizó una reunión en el castillo de Windsor con el equipo femenino de rugby Red Roses para celebrar su victoria en la Copa del Mundo.

Como ya es costumbre, la princesa de Gales cautivó con su elección de estilismo, siempre impecable, elegante y sobrio; sin embargo, una de sus joyas llamó especialmente la atención, pues tiene un significado especial.

La piedra de nacimiento de la princesa Kate Middleton que cumple años en enero

Kate rescató de su armario su traje rojo de la firma Alexander McQueen, conformado por chaqueta asimétrica y pantalones de pernera ancha, que debutó en enero de 2023, que complementó con pendientes de racimo de perlas y un collar con la gema granate roja, su piedra de nacimiento.

La pieza ha sido identificada como el collar de piedra de nacimiento “Bali” de la marca nacida en Londres, Auree, que se vende por 678 dólares, y ha estado en la caja de joyas de la princesa durante varios años.

La piedra de nacimiento de la princesa Kate Middleton que cumple años en enero WPA Pool/Getty Images

Anteriormente la había llevado en un vídeo en el que se la mostraba horneando con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, en un almuerzo del Jubileo de Platino en 2022.

Otras joyas de Kate Middleton que contienen su piedra de nacimiento

La princesa de Gales posee otras joyas que contienen su piedra de nacimiento, incluyendo un anillo de promesa que el príncipe William le regaló cuando salían en la universidad.

La pieza sentimental contiene tanto perlas, que simbolizan el cumpleaños de junio de William, como granates, que simbolizan el cumpleaños de Kate en enero, y que llevó en un vídeo de 2024 compartido para celebrar a los atletas olímpicos británicos.

La piedra de nacimiento de Kate Middleton Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿Qué significa la piedra de nacimiento de Kate Middleton?

El granate, piedra de nacimiento de enero, mes en que nació Kate, princesa de Gales, es un símbolo de fuerza, protección y renovación.

Desde la antigüedad se le ha asociado con la energía vital, la pasión y el coraje, ya que su tono rojo profundo evoca la sangre y el fuego, elementos ligados a la vida y la acción.

Tradicionalmente, el granate se consideraba una piedra protectora, capaz de alejar energías negativas y brindar seguridad en los viajes, además, también representa la lealtad, la amistad duradera y el compromiso, por lo que ha sido una gema frecuente en joyas con significado emocional.

